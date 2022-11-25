У Києві 25 листопада продовжуються екстрені відключення електроенергії
В Києві 25 листопада 2022 року за вказівками НЕК Укренерго запроваджено екстрені відключення світла.
Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізованою.
В режимі аварійного відключення світла досі знаходиться більша половина житлового фонду міста.
Нагадуємо, після масових російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України, ситуація з електропостачанням залишається складною та нестабільною.
Енергетики докладають максимум зусиль для її стабілізації. Тому статус по можливим відключенням швидко змінюється.
Щоб дізнатися, чи є зараз за вашою адресою аварійні або планові відключення та ознайомитися з графіком стабілізаційних відключень – почніть вводити адресу українською мовою.
Згідно з розкладом, опублікованим на сайті Yasno, світло мають вимикати в середньому на 8-12 годин. Щодня два-три відключення по 3-4 години.
Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хвилин.
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Графік відключення світла у Києві для групи 1
Графік відключення світла у Києві для групи 2
Графік відключення світла у Києві для групи 3
Українців також просять економити електроенергію та вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.