У ГУР попередили про “вторгнення” РФ і Білорусі: ворог поширює інформаційні вкиди

Листопад, 25 в 23:58

Останні дні в інформаційному просторі поширюють “вкиди” про нібито плани ворога атакувати Україну ударним угрупованням РФ та Білорусі з боку північних кордонів наприкінці листопада.

Ця інформація підсилюється “анонімними даними” про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме відповідному вторгненню. Проте у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України наголошують, що це не відповідає дійсності.

– Мета інформаційної спецоперації — спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білоруссю, послабити наступальний потенціал ЗСУ на Сході та Півдні України, показати нібито наміри нашої держави атакувати територію Білорусі, провокуючи вступити у війну, – йдеться у повідомленні ГУР.

Розвідники вважають, що інформаційні вкиди спрямовані на посилення паніки серед українського суспільства. На це вказує те, що спочатку датою ймовірного “вторгнення” вказували 25-28 листопада, а за декілька годин вона змістилася на 28-29 листопада.

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У ГУР наголошують, що Сили оборони України забезпечують надійний захист північних кордонів та готові в будь-який момент відбити атаку ворога.