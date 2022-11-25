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Факти / Україна / Суспільство

У Києві навчання у школах триватиме у світловий проміжок дня – КМДА

Юля Захарченко, редакторка стрічки
дети школа
Фото: Depositphotos

У Києві навчання у школах у дистанційному та офлайн форматах розпочинатиметься та закінчуватиметься у світловий проміжок дня з 09:00 ранку до 16:00 вдень.

За даними Київської міської державної адміністрації, цей крок необхідний для максимально зменшення залежності шкіл від відключень електроенергії.

У столиці запроваджують цей режим щонайменше до початку зимових канікул, зазначають у КМДА. Вже у січні вирішуватимуть, який графік навчання буде в наступному році.

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– Учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Повторення пройденого на наступному уроці обов’язкове, – наголошують у КМДА.

Водночас у КМДА завчасно попереджають, що для учнів початкових класів працюватимуть групи подовженого дня до та після уроків.

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Джерело: КМДА
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