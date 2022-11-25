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Факти / Україна / Суспільство

Від 200 до 400 тис. споживачів у кожному з регіонів України залишаються знеструмленими – Шмигаль

Юля Захарченко, редакторка стрічки
електрика лічильник
Фото: Depositphotos

У середньому від 200 до 400 тис. побутових споживачів знеструмлені в кожній області України у той чи інший час. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів.

За його словами, вся магістральна високовольтна інфраструктура працює, але проблеми зберігаються в розподільних мережах обленерго на території всієї держави.

– Найважча ситуація через погодні умови у Хмельницький, Одеській, Тернопільській областях. У Харківській та Херсонській областях – пошкодження інфраструктури через масовані обстріли, які тривають останні два дні, – зазначає він.

Загалом в енергосистемі все ще зберігається суттєвий дефіцит. Для збалансування мережі продовжують діяти як планові, так і аварійні відключення світла, повідомив прем’єр-міністр.

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Шмигаль звернув увагу, що жодна країна світу, крім України, не має такого досвіду – виводити енергосистему в роботу після семи хвиль масових ракетних ударів.

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