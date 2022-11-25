Затримка до 9 годин: низка потягів Укрзалізниці запізнюються через знеструмлення
Фото: УЗ
В Україні рухаються із запізненням 14 потягів, станом на 12:30. Найбільша із затримок становить дев’ять годин, повідомляє компанія Укрзалізниця.
Найбільшу затримку мають два потяги, які запізнюються на 9 годин:
- №62 Одеса – Харків;
- №149 Полтава – Чернівці.
Залізничники роблять все можливе для прискорення їхнього прибуття до кінцевих станцій, зазначають в Укрзалізниці.
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У компанії пояснили затримку знеструмленням деяких ділянок. Наразі їх значно скорочено, а маршрути потягів повертаються до регулярних.
Водночас відновлюють рух електропоїзди Інтерсіті+, які внаслідок масштабного знеструмлення довелося замінити потягами далекого сполучення зі спальними вагонами:
- №724 Київ — Харків з 25 листопада;
- №731 Дніпро — Київ з 25 листопада;
- №722 Київ — Харків з 26 листопада;
- №712 Київ — Краматорськ з 26 листопада;
- №732 Київ — Дніпро з 26 листопада.