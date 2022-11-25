Затримка до 9 годин: низка потягів Укрзалізниці запізнюються через знеструмлення

Листопад, 25 в 13:25

В Україні рухаються із запізненням 14 потягів, станом на 12:30. Найбільша із затримок становить дев’ять годин, повідомляє компанія Укрзалізниця.

Найбільшу затримку мають два потяги, які запізнюються на 9 годин:

№62 Одеса – Харків;

№149 Полтава – Чернівці.

Залізничники роблять все можливе для прискорення їхнього прибуття до кінцевих станцій, зазначають в Укрзалізниці.

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У компанії пояснили затримку знеструмленням деяких ділянок. Наразі їх значно скорочено, а маршрути потягів повертаються до регулярних.

Водночас відновлюють рух електропоїзди Інтерсіті+, які внаслідок масштабного знеструмлення довелося замінити потягами далекого сполучення зі спальними вагонами: