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Затримка до 9 годин: низка потягів Укрзалізниці запізнюються через знеструмлення

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Затримка до 9 годин: низка потягів Укрзалізниці запізнюються через знеструмлення
Фото: УЗ

В Україні рухаються із запізненням 14 потягів, станом на 12:30. Найбільша із затримок становить дев’ять годин, повідомляє компанія Укрзалізниця.

Найбільшу затримку мають два потяги, які запізнюються на 9 годин:

  • №62 Одеса – Харків;
  • №149 Полтава – Чернівці.

Залізничники роблять все можливе для прискорення їхнього прибуття до кінцевих станцій, зазначають в Укрзалізниці.

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У компанії пояснили затримку знеструмленням деяких ділянок. Наразі їх значно скорочено, а маршрути потягів повертаються до регулярних.

Водночас відновлюють рух електропоїзди Інтерсіті+, які внаслідок масштабного знеструмлення довелося замінити потягами далекого сполучення зі спальними вагонами:

  • №724 Київ — Харків з 25 листопада;
  • №731 Дніпро — Київ з 25 листопада;
  • №722 Київ — Харків з 26 листопада;
  • №712 Київ — Краматорськ з 26 листопада;
  • №732 Київ — Дніпро з 26 листопада.
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Джерело: Укрзалізниця
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