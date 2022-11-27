Запасайтесь продуктами: Арахамія попередив українців про можливі блекаути
Наступного тижня російські окупанти можуть завдати нових ударів по критичній інфраструктурі України.
Про це заявив глава парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія.
Він закликав українців підготуватися до нових блекаутів і заздалегідь зробити запаси продуктів.
– Треба заздалегідь підготувати продукти у сухому вигляді на тривалий період. Є інформація, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і можуть бути нові блекаути. Тримаємось, разом переможемо, – сказав він.
Раніше стало відомо, що уряд розглядає три можливі сценарії блекауту енергосистеми України.
Найгірший варіант передбачає відсутність електропостачання на період до 7 днів.
Це може статися, якщо ворог здійснить серію одночасних масованих атак по відкритих розподільчих пристроях атомних станцій, а також по підстанціях, які з’єднують українську енергосистему з європейською.