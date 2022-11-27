Листопад, 26 в 22:09

Наступного тижня російські окупанти можуть завдати нових ударів по критичній інфраструктурі України.

Про це заявив глава парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Він закликав українців підготуватися до нових блекаутів і заздалегідь зробити запаси продуктів.

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– Треба заздалегідь підготувати продукти у сухому вигляді на тривалий період. Є інформація, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і можуть бути нові блекаути. Тримаємось, разом переможемо, – сказав він.

Раніше стало відомо, що уряд розглядає три можливі сценарії блекауту енергосистеми України.

Найгірший варіант передбачає відсутність електропостачання на період до 7 днів.

Це може статися, якщо ворог здійснить серію одночасних масованих атак по відкритих розподільчих пристроях атомних станцій, а також по підстанціях, які з’єднують українську енергосистему з європейською.