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Факти / Україна / Суспільство

Запасайтесь продуктами: Арахамія попередив українців про можливі блекаути

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Давид Арахамія
Фото: УНІАН

Наступного тижня російські окупанти можуть завдати нових ударів по критичній інфраструктурі України.

Про це заявив глава парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Він закликав українців підготуватися до нових блекаутів і заздалегідь зробити запаси продуктів.

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–  Треба заздалегідь підготувати продукти у сухому вигляді на тривалий період. Є інформація, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і можуть бути нові блекаути. Тримаємось, разом переможемо, – сказав він.

Раніше стало відомо, що уряд розглядає три можливі сценарії блекауту енергосистеми України.

Найгірший варіант передбачає відсутність електропостачання на період до 7 днів.

Це може статися, якщо ворог здійснить серію одночасних масованих атак по відкритих розподільчих пристроях атомних станцій, а також по підстанціях, які з’єднують українську енергосистему з європейською.

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