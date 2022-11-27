Листопад, 27 в 8:48

Сьогодні, 27 листопада, на Київщині діятимуть екстрені відключення світла.

В режимі аварійних відключень Київська область перебуває з середи, 23 листопада. Жителі деяких населених пунктів скаржаться на відстутність електроенергії вже протягом декількох днів.

Графіки відключень електроенергії можна дізнатися щодо кожного населеного пункту на сайті.

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Що потрібно знати про графіки стабілізаційних відключень у Київській області:

Опубліковані графіки – це графіки ймовірних відключень, що дадуть змогу підготуватися до відключення світла, якщо в НЕК Укренерго буде необхідність збалансувати енергосистему.

У графіках зазначено загалом три ймовірні часові проміжки, коли для кожної адреси може відключатися електроенергія.

У компанії прагнуть, щоб відключення кожної адреси тривало не довше чотирьох годин із похибкою 30 хв для перепідключення між групами.

Світло за однією адресою необов’язково буде відсутнє протягом усіх часових проміжків, що зазначені в графіку.

Якщо енергосистема працюватиме коректно, відключень взагалі не буде.

Якщо потрібно буде зменшити навантаження на енергосистему, відключення відбуватимуться протягом одного або кількох часових проміжків.

Відключення в усі три проміжки часу, і особливо в нічний час, можливі лише в критичних випадках.

Стабілізаційні відключення електроенергії запровадили через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

Зменшення споживання світла допомагає знизити навантаження на систему та дає можливість енергетикам швидше її полагодити.

Українців також просять споживати електроенергію помірно й вимикати всі зайві електроприлади з 06:00 до 23:00.

Власників бізнесу просять обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і торгових центрів.