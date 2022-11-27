Листопад, 27 в 13:17

Журналісти одного з провідних видань США дізналися подробиці загибелі під російськими обстрілами пологового будинку у Вільнянську Запорізької області дводенного немовляти.

Повідомляється, що мати новонародженого хлопчика Марія Каменецька разом з чоловіком Віталієм Подляновим і трьома дітьми жили в селі Новосолоні Запорізької області.

Жінка дізналася про вагітність наприкінці лютого, коли російські війська почали наступ на Україну. Незважаючи на те, що лінія фронту була тільки в годині їзди, жінка відмовилася залишати рідний дім. Восени росіяни почали жорстко обстрілювати Запоріжжя та область.

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Вранці 20 листопада Марія народила хлопчика. Його назвали Сергієм. Сім’я планувала на весну переїзд в більший будинок, щоб мати достатньо простору для маленької дитини.

Близько другої години ночі в середу, 23 листопада, жінка завершила годувати немовля і поклала його в ліжечко поруч зі своїм. Тієї ночі вони були єдиними пацієнтами в палаті.

Спочатку Марія почула перший удар в іншій частині міста. Потім ракета розбила цегляні стіни пологового відділення на другому поверсі. Жінка чула, як кликав на допомогу лікар, якого завалило уламками.

На ліжко породіллі теж впала бетонна плита. Незважаючи на біль, вона намагалася дотягнутися до сина і кликала на допомогу. Її легені були наповнені димом і пилом.

Коли нарешті матері вдалося дістатися до ліжечка, вона побачила, що воно порожнє: під час вибуху дитину з нього викинуло.

Марія схопила телефон, включила ліхтарик і почала босоніж по уламках шукати в кімнаті сина. Потім прийшли рятувальники, яких вона благала знайти дитину. Однак працівники ДСНС запевнили: немовляти в кімнаті немає – є тільки лялька, яка лежала обличчям вниз. “Це мій син!”, закричала Марія.

Похорон організували скоріше: Марія не захотіла нести труну з немовлям додому і показувати мертвого брата дітям.

На кладовищі навколо маленької труни зібралося близько 15 осіб. Всередині лежало немовля з закритими очима, прикрите блакитною ковдрою. Друзі та родичі, які прийшли підтримати Марію та Віталія, принесли квіти та дитячі іграшки…

За даними Генеральної прокуратури, дводенний Сергій став одним з наймолодших загиблих на війні. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули 440 дітей, 851 дитина отримала поранення.