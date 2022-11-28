Листопад, 28 в 15:56

У Києві планують подавати світло побутовим споживачам на 2-3 години двічі на добу. Це необхідно, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій.

За розпорядженням НЕК Укренерго у Києві треба знизити 60% потужності споживання.

Забезпечення світлом критичної інфраструктури – лікарень, насосних та теплових пунктів – потребує 58% електроенергії, яка лишається. Для живлення побутових споживачів є лише 42% електроенергії.

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– Робимо все можливе, щоби подавати світло кожному клієнту по 2-3 години двічі на добу. Щойно вдасться збалансувати ситуацію – повернемося до відключення за графіками, – наголосили в ДТЕК.

У компанії звертаються до споживачів максимально обмежити споживання електроенергії.

Джерело: ДТЕК Київські електромережі