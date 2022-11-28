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Росіяни намагаються оборонятися на чотирьох і наступати на трьох напрямках – Генштаб

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Росіяни намагаються оборонятися на чотирьох і наступати на трьох напрямках – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники намагаються оборонятися на чотирьох напрямках: Куп’янському, Запорізькому, Криворізькому та Херсонському.

Водночас окупанти намагаються вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, повідомляє у зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, відсьогодні окупанти заборонили вхід на територію Запорізької  АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з Росатомом.

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Проте росіяни продовжують безславно помирати в Україні. Зокрема, один з підрозділів окупаційних військ у Луганській області за минулий тиждень втратив до 70% особового складу.

У районі населеного пункту Бабине Херсонської області підтверджений удар по пункту управління ворога, знищено до п’яти одиниць військової техніки, інформація про загиблих та поранених військових РФ уточнюється.

Поблизу населеного пункту Старобогданівка на Запоріжжі Сили оборони України пошкодили залізничний міст, який окупанти використовували для доставки озброєння та військової техніки.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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