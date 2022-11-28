Листопад, 28 в 9:31

У понеділок, 28 листопада, у Києві застосовуються аварійні відключення світла. Стабілізаційні графіки наразі не діють.

– У Києві за вказівками НЕК Укренерго застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, доки ситуацію не буде стабілізовано, – йдеться в повідомленні компанії YASNO.

26 листопада у ДТЕК Київські електромережі повідомили, що енергетики почергово вмикатимуть світло всім мешканцям так, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта становила щонайбільше п’ять годин.

Такий режим запроваджується до того часу, доки не вдасться знизити дефіцит генерації електроенергії.

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Нагадуємо, після масових російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України ситуація з електропостачанням залишається нестабільною.

Енергетики докладають максимум зусиль для її стабілізації. Тому статус щодо можливих відключень швидко змінюється.

Щоб дізнатися, чи є зараз за вашою адресою аварійні або планові відключення та ознайомитися з графіком стабілізаційних відключень – почніть вводити адресу українською мовою.

Згідно з розкладом, опублікованим на сайті Yasno, світло мають вимикати в середньому на 8-12 годин. Щодня 2-3 відключення по 3-4 години.

Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хвилин.

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Графік відключення світла у Києві для групи 1



Графік відключення світла у Києві для групи 2

Графік відключення світла у Києві для групи 3

Українців також просять економити електроенергію та вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.