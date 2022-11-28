Листопад, 28 в 12:10

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну чимало українців вимушено виїхали до Польщі. Втікаючи від війни, люди часто брали лише найнеобхідніші речі, відповідно до сезону. Відтак, очевидно, що поштові послуги нині користуються жвавим попитом серед українців за кордоном.

Навіть обміняти сезонні речі, перебуваючи не в Україні, без допомоги міжнародних сервісів з доставки непросто. Тож Факти ICTV вирішили розглянути варіанти відправки посилок до України.

Poczta Polska

Це державний оператор Польщі, подібний до нашої Укрпошти. Нині відправити посилку за його допомогою стало дешевше, оскільки Poczta Polska від початку жовтня знизила тарифи на переправлення посилок до України на 75%.

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Відтак, відправлення до 1 кг обійдеться у 42 злотих (336 грн), до 5 кг – 52 злотих (416 грн), до 10 кг – 62 злотих (496 грн).

Посилку можна відправити з будь-якого відділення, що надає послугу Express Mail Service. Посилку обіцяють доставити до вказаного відділення Укрпошти у середньому впродовж 7-14 днів.

Не можна відправляти:

дезодоранти та спреї, пінки для гоління;

мобільні телефони;

цифрові камери;

ноутбуки.

Більше інформації можна отримати на офіційному сайті Poczta Polska.

Meest Express

Щоб відправити посилку за допомогою цього сервісу, клієнт має заповнити форму, вибрати зручний спосіб доставки, оплатити послугу за допомогою звичайного переказу чи банківської картки, а потім надіслати її через спеціальний пункт відправлення чи кур’єром.

Вартість залежить від ваги та способу відправлення.

Більше інформації на сайті компанії Meest Express.

Укрпошта

Завдяки Укрпошті відправити посилку можна з будь-якого населеного пункту в Польщі до усіх населених пунктів в Україні, окрім тих, які окупавані, або тих, де ведуться бойові дії.

Передусім необхідно обрати спосіб відправки через службу доставки inPost. Є два варіанти – кур’єром чи Без принтера.

У першому випадку посилку привезуть за вказаною адресою.

Послуга Без принтера передбачає відсутність необхідності в роздрукованих документах. Посилку отримаєте або через поштове відділення, або через поштову скриньку.

Також необхідно вказати вагу та габарити посилки і заповнити інформацію про відправника та отримувача.

Крім того, необхідно заповнити митну декларацію, оплатити доставку. На посилці вказати міжнародний номер (трекер), який ви отримали під час оформлення відправлення на електронну пошту.

Деталі на офіційному сайті Укрпошти.

Нова пошта

Від початку вторгнення РФ компанія Нова пошта запустила послугу Речі з дому за кордон. З її допомогою українські біженці можуть відправляти насамперед особисті речі з Польщі до України і навпаки.

– Ми отримували багато запитів щодо розширення покриття мережі Нової пошти за межами України. Ми пішли за своїми клієнтами, і наразі у нас вже є у Польщі вісім відділень. Вони розташовані у чотирьох містах – Варшава (чотири відділення), Краків (два) і по одному у Жешуві та Познані. Наш план щодо Польщі – на кінець цього року мати 17 відділень, і ми плануємо бути представленими у восьми містах, – розповів керівник міжнародного напрямку компанії Нова пошта Андрій Григоров.

Варто враховувати, що відправляти можна не все. Є ряд обмежень. Зокрема, заборонено відправляти:

продукти харчування вагою більше 10 кг, а також ті, що вимагають певного температурного режиму зберігання;

ліки;

алкоголь та тютюн;

товари військового призначення;

насіння, посівний матеріал, зразки ґрунту, готові корми для тварин;

літературу, яка містить проросійську пропаганду.

– Якщо у вас є бажання переслати книгу, навіть російською – це не проблема, але важливо, щоб там не було пропаганди. Наприклад, якщо у вас є потреба переслати свої особисті речі, то це дозволено. Навіть якщо у вас є продукти, які знаходяться у заводській упаковці, і вони не потребують особливих умов зберігання, як-от макарони чи крупи – то це також дозволено. Одяг повинен бути вживаним. Важливо, щоб він був без етикеток і ознак, що це нова річ, – пояснив Григоров.

Доставити посилку обіцяють впродовж 5-6 днів. Нині працюють над скороченням термінів.

Щодо розцінок, то максимально можна відправити посилку вагою до 30 кг. Вона обійдеться у 70 злотих (560 грн).

Середня посилка вагою до 10 кг коштуватиме 60 злотих (480 грн). І посилка до 2 кг клієнту обійдеться у 45 злотих (360 грн).

Детальна інформація на сайті Нової пошти.

Альтернативні варіанти для відправлення

Нині чимало компаній, які раніше перевозили лише пасажирів, почали надавати послуги з доставки вантажів.

Серед переваг – вашу посилку доставлять швидше за перелічені сервіси. До того ж вам не доведеться оформлювати усілякі документи, бо відправлення передаватимете через водія пасажирського рейсу.

Серед недоліків – посилку ви зможете забрати тільки у конкретно зазначеному водієм місці. Крім того, варто враховувати, що водій не несе жодної юридичної відповідальності за передане відправлення.