Листопад, 30 в 17:31

У 2022 році український бізнес зіштовхнувся з кризою та черговими викликами. Проте не кожен підприємець зміг вистояти та відновити свою діяльність у такі складні часи.

Прикладом стійкості, працьовитості та любові до своєї справи є бренд рослинної коcметики Vesna.

Повномасштабне вторгнення Росії та навіть розграбування лабораторії у Бучі не зламало бажання Інни Скаржинської та Вікторії Маслової створювати якісний український продукт.

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Жінки були готові робити косметику навіть міксером на кухні, аби підтримувати економіку та допомагати ЗСУ.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV cпівзасновниця бренду Vesna Вікторія Маслова розповіла про розвиток бізнесу під час війни, вихід на міжнародний ринок та участь у шостому Українському жіночому конгресі.

Історія бренду Vesna почалася з потреби створити якісний натуральний догляд для сім’ї. Виробництво набирало обертів, і до повномасштабного вторгнення жінки мали три власних фірмових магазини, декілька франшизних магазинів та понад 50 партнерських точок.

Але, коли російські загарбники розграбували лабораторію, офіс та основний фірмовий магазин у Бучі, довелося все починати спочатку. На відновлення виробництва у Львові у них пішло близько півтора місяця.

– Ми почали виготовляти не весь асортимент товарів, а лише найнеобхідніше – загоювальні мазі для фронту та деякі наші топові позиції. Ми викручувались, як могли. В деяких виробників сировини просили відтермінування платежу, на таких же умовах нам погодилися вислати базове обладнання. І ми тільки зараз із ними розрахувалися.

З орендою приміщення нам допоміг USAID, загалом ми намагалися зібрати всі ресурси докупи. 19 лютого, перед повномаштабною війною, у нас відкрилась перша франшиза в Мукачево і магазинчик у Львові, завдяки чому ми продовжували відправляти людям продукцію. І ці кошти пішли на розвиток нашого бренду, – розповіла Вікторія.

Наразі до розвитку бренду Vesna залучено близько 10 людей, більшість з яких працюють на фрілансі. Але команду поступово планують розширювати.

– У нас була проблема з плинністю кадрів, тому що багато людей не знали, де будуть жити, чи будуть виїжджати. Насправді, це дуже важко, бо деякі процеси потребують тривалого навчання. Головна проблема була з людьми, які мали працювати на виробництві, тому що там треба мати певні специфічні знання. Ми зараз ще досі шукаємо працівників, – зізналася Вікторія.

Після відновлення виробництва у Львові засновниці бренду планували працювати лише на потреби фронту, безкоштовно відправляючи захисникам мазі для загоювання ран і тріщин.

Проте навіть під час війни люди продовжували замовляти косметику, що і допомогло їхньому бізнесу втриматися на плаву.

– Ми не припиняємо відправляти продукцію на фронт – вже відправили більше 3 тис. загоювальних мазей. Зараз почали виготовляти окопні свічки-мазі. Тобто, це маленька окопна свічка, але віск при згоранні можна потім використовувати як загоювальну мазь. Вже відправили першу партію, там до 50 штук, але плануємо продовжувати.

Також ми поставили собі за мету забезпечити жінок на фронті шампунями, кремами, бальзамами. Відправили декілька сотень таких засобів. Ще будемо співпрацювати з Жіночим ветеранським рухом, плануємо забезпечити жіночу бригаду доглядовими засобами, – зазначила підприємиця.

Вікторія Маслова стала переможницею гранту від проєкту Я зможу! Фонду Олени Пінчук. За словами підприємиці, 250 тис. грн вони витратять на закупівлю обладнання для фасування продукції в туби.

– Це спеціальне обладнання дозволить нам закрити багато потреб. Перша – автоматизація виробництва, всі процеси будуть проходити значно швидше. Друга – це екологічність, тому що туби, в які ми будемо заливати нашу продукцію, є алюмінієвими, тому вони розкладаються.

– Згідно з дослідженнями, які ми проводили в ЄС, одне із перших, на що люди звертають увагу – це екологічність тари. Оскільки зі склом постійно виникають проблеми, воно б’ється, ці алюмінієві туби – ідеальний вихід, щоб поширювати український продукт, незважаючи на складнощі з логістикою. Ну і також плануємо більше виготовляти для фронту. За допомогою цих туб ми зможемо знизити вартість тари та збільшити швидкість можливої роботи, – розповіла засновниця бренду.

За словами Вікторії, продукт українського виробництва у світі почали сприймати значно краще, тому вони планують розширювати свою діяльність на ринках ЄС.

– У нас вже є партнери в трьох містах Польщі та Литви, також ми працюємо як контрактне виробництво для бренду з Америки. Зараз дуже добре приймають український продукт, і наше головне завдання – не підвести репутаційно, щоб люди за кордоном знали, що український продукт дуже якісний.

Багато хто не уявляє, як взагалі можна працювати в таких умовах, коли постійно немає світла, вибухи, ракети. Це дає ніби такий кредит довіри, але ми розуміємо, як важливо виправдати цю довіру і дати більше, ніж від нас можуть очікувати. Ми плануємо розширювати свою діяльність на ринках ЄС. Зараз говоримо з представниками країн Балтики, Польщею, Чехією, також хочем розвиватися в Німеччині та Австрії, – сказала вона.

Засновниці бренду Vesna брали участь у шостому Українському жіночому конгресі. Під час свого виступу Інна Скаржинська наголосила на тому, що навіть під час війни підприємці мають єднатися і продовжувати робити те, що у них виходить найкраще.

– Всі підприємці вже мають репутацію, яку нам дають наші захисники, і ми маємо працювати для її підтримання. Хоч і дуже важко, але зараз такий період, що можливо все. Дуже важливо, щоб суспільство працювало зараз як одне ціле для нашої спільної перемоги, – сказала Вікторія.

Вікторія вважає, що одним із факторів, який допоміг їм відновити бізнес під час війни, стала залученість у всі процеси.

– Потрібно бути розвиненим у всіх сферах. Коли ми переїжджали, ми знали всі виробничі процеси, знали, як просувати продукцію. Ми самі почали працювати, і самі відновили цю справу. Ну і, звісно, потрібно завжди шукати можливості. Можливо, це буде банківська позика, грант, чи налагодження зв’язків з партнерами, які також можуть допомогти. Нетворкінг зараз важливий, як ніколи, – сказала вона.

Всім підприємцям Вікторія Маслова радить не здаватися і пам’ятати, що війна не триватиме вічно, і вона однозначно закінчиться нашою перемогою.

– Сьогодні такий час, що в першу чергу підприємці мають думати, як допомогти країні. Коли ти допомагаєш суспільству, людям, які є поруч з тобою, це дуже наповнює. Зараз увесь бізнес має бути соціально відповідальним, потрібно вірити в перемогу і боротися за нашу ідентичність, – додала підприємиця.

Фото: Vesna.care