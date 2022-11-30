Листопад, 30 в 16:09

Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи збільшився на 10 палат та 10 адміністративних приміщень.

Там офіційно відкрили відремонтоване реабілітаційне відділення. Організатори цього проєкту зазначають, що важливо не лише надати медичну допомогу нашим воїнам і тим, хто потерпів від війни, а й працювати над їх психокорекцією.

До проєкту долучилися як закордонні, так і українські меценати.

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Григорій Козловський, відомий на Львівщині бізнесмен та меценат, почесний президент ФК Рух, разом з родиною обладнав одну з палат госпіталю. Тепер там сучасний ремонт, нові меблі, кондиціонер, очисник повітря та навіть стінопис на футбольну тематику.

Григорій Козловський відзначив, що допомога нашим лікарням та госпіталям – один із пріоритетів.

– Коли потрібно підтримати наших захисників і захисниць, наша родина не задумується ні на мить, і ми будемо продовжувати це робити, оскільки це дуже корисна та потрібна справа. Ми свідомо наповнили цю палату ще й спортивною тематикою. Зокрема, футбольні стінописи повинні надихати людей на позитивний та життєствердний настрій. Таким чином намагаємося зарядити наших захисників та захисниць оптимізмом, – зазначив Григорій Козловський.

Найближчим часом у планах – провести для поранених воїнів футбольний матч. Адже емоції – це теж один з методів реабілітації.

Загалом ремонт тривав пів року. Організатори запевняють, що намагалися зробити все якнайшвидше. Адже постраждалим воїнам чекати ніколи. Тепер у реабілітаційному відділенні може одночасно лікуватися 50 пацієнтів.

– Ми повністю відкрили відділення для захисників і захисниць України. Це 10 повноцінних палат і 10 адміністративних приміщень зі санвузлами, ординаторськими, лікарськими й таким іншим, – констатувала ініціаторка проєкту, що очолює Міжнародний штаб допомоги українцям, Ганна Крисюк.

Крисюк додала, що їхні партнери надали кошти та допомагали організаційно. Крім того, донори були з різних країн – Польщі, Австрії та з України.

– Це відділення другої черги, тут усе робилося швидше, оскільки мали вже попередній досвід. Долучився до проєкту і відомий львівський бізнесмен Григорій Козловський. Так склалося, що його палата найбільш функціональна, найбільше наповнена інвентарем – тут є і кондиціонування, й очищення повітря, й абсолютно нові меблі. Ми дуже дякуємо родині пана Козловського та всім-всім донорам, які в нас є, – зазначила Ганна Крисюк.

Директор Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи Максим Прикупенко теж переконаний, що гарні умови сприяють швидшому одужанню.

– Відновлено майже 700 м² реабілітаційного відділення на базі нашого госпіталю. Тепер наші пацієнти, захисники, які потребують висококваліфікованого лікування, перебуватимуть у насправді гарних умовах, і це так само на 100% допомагає швидшому одужанню. Ми маємо зробити все, щоби наші захисники одужували якомога швидше та поверталися до нормального життя, – зазначив Прикупенко.

Тепер в планах відкрити на Львівщині сучасний центр, де працюватимуть, зокрема, й фахівці з психореабілітації, пластичної хірургії та протезування.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що їхнє завдання – надавати якісні медичні послуги. Він подякував спонсорам, зокрема й футбольному клубу Рух, за створення гарних умов для лікування воїнів, котрі повертаються з фронту.