Ціни на газ у грудні: скільки платитимуть побутові споживачі
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Від 7,7 до 9,99 грн за кубометр – у грудні ціни на газ для населення не змінилися порівняно з листопадом.
Дев’ять компаній оприлюднили свої річні ціни на перший місяць зими, у п’яти з них вони не перевищують 8 грн:
- Еру Людям – 7,70 грн за кубометр.
- Енерджі Трейд Груп – 7,799 грн за куб. Також компанія додала акційний тариф Чорна п’ятниця, за яким ціна газу до 30 квітня 2023 року становить 7,699 грн за куб.
- Газопостачальна компанія Нафтогаз України – 7,96 грн за куб.
- Прикарпат Енерго Трейд – 7,98 грн за куб.
- Полтавагаз Збут – 7,99 грн за куб.
Вартість газу для побутових споживачів ще у чотирьох постачальників коливається від 8,2 до 9,99 грн за кубометр.
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Повний перелік постачальників газу з цінами – у таблиці нижче.
На сьогодні майже 98% українських споживачів є клієнтами ГП Нафтогаз України і отримують блакитне паливо за незмінною ціною – 7,96 грн.
Джерело: ГазПравда