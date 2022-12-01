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Факти / Україна / Суспільство

Ціни на газ у грудні: скільки платитимуть побутові споживачі

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Газ
Фото: Pexels

Від 7,7 до 9,99 грн за кубометр – у грудні ціни на газ для населення не змінилися порівняно з листопадом.

Дев’ять компаній оприлюднили свої річні ціни на перший місяць зими, у п’яти з них вони не перевищують 8 грн:

  1. Еру Людям – 7,70 грн за кубометр.
  2. Енерджі Трейд Груп – 7,799 грн за куб. Також компанія додала акційний тариф Чорна п’ятниця, за яким ціна газу до 30 квітня 2023 року становить 7,699 грн за куб.
  3. Газопостачальна компанія Нафтогаз України – 7,96 грн за куб.
  4. Прикарпат Енерго Трейд – 7,98 грн за куб.
  5. Полтавагаз Збут – 7,99 грн за куб.

Вартість газу для побутових споживачів ще у чотирьох постачальників коливається від 8,2 до 9,99 грн за кубометр.

Зараз дивляться

Повний перелік постачальників газу з цінами – у таблиці нижче.

Ціни на газ у грудні

Фото: ГазПравда

На сьогодні майже 98% українських споживачів є клієнтами ГП Нафтогаз України і отримують блакитне паливо за незмінною ціною – 7,96 грн.

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Нафтогаз назвав ціну газу для споживачів у грудні

Джерело: ГазПравда

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