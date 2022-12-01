Грудень, 01 в 17:13

Останні кілька місяців українці живуть з перебоями та тривалими відключеннями світла. Ворог пошкодив значну частину енергетичної інфраструктури України, через що почались стабілізаційні та аварійні відключення.

Чотиригодинні відключення електроенергії вже не дивують українців, втім, коли світла немає довше, це викликає певні незручності.

Факти ICTV дізнавались, куди звертатися киянам, якщо немає світла, та у яких випадках варто дзвонити.

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Куди дзвонити, якщо немає світла у Києві

Кияни можуть звернутися до комунально-бюджетної установи за номером 15-51.

За номером телефону 15-51 оператори КБУ Контактний центр міста Києва приймають скарги та пропозиції від мешканців Києва. Сама організація була започаткована на базі колишньої Служби допомоги киянам Call-центр 15-51 та входить до Єдиної системи опрацювання звернень до органів влади.

Фахівці Контактного центру оперативно в режимі онлайн надсилають звернення громадян до відповідних структурних підрозділів адміністрації Києва, щоб надати компетентну та розгорнуту відповідь від виконавців.

Звернутися можна:

за номером 15-51 (зі стаціонарного чи мобільного);

у мобільному застосунку 15-51;

за номером (044) 205-73-37 (з міжміського).

У випадку відсутності електрики також можна зателефонувати на гарячу лінію ДТЕК.

ДТЕК Київські електромережі виконує функції оператора системи розподілу електричної енергії в Києві. ДТЕК відповідає за:

якість і надійність електропостачання;

управління системою розподілу електроенергії всім абонентам регіону;

обслуговування та ремонт ліній електропередач, підстанцій та інших енергооб’єктів;

приєднання до електромереж нових споживачів.

Тому, у випадку тривалого відключення електрики, кияни можуть зʼясувати причину та поскаржитись за номерами:

Також можна звернутися до компанії Yasno. Вона входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію та газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги.

Зателефонувати до Yasno можна за телефонами:

+38 (044) 277 18 18

+38 (066) 277 18 18

+38 (093) 277 18 18

+38 (067) 277 18 18

У яких випадках варто дзвонити

Сьогодні важко зрозуміти, коли варто дзвонити на гарячі лінії компаній-постачальників, адже вимкнення може бути стабілізаційне та відбуватися за графіком.

Втім, генеральний директор Yasno Сергій Коваленко розповів у своєму Facebook, що робити споживачам електроенергії, зокрема киянам, у разі тривалого відключення електроенергії.

Коваленко додав низку причин, через які відключення світла в Києві може бути більш ніж на 4 год, і це не тільки ракетні удари російських військових.

– Якщо у вас за останню добу не було хоча б 4 год зі світлом, напишіть у ДТЕК Київські електромережі, колеги допоможуть вам розібратися, в чому проблема на вашу адресу. Відповідь можуть дати не одразу, бо потрібен час розібратися, що сталося саме у вас, – зазначив Коваленко.

Тобто дзвонити та розбиратися варто лише під час дуже тривалого відключення електрики (понад 5-8 год).

Коваленко також додав, що зараз є значна кількість будинків, де телемеханіка не спрацьовує через велику кількість відключень/включень.

– Аварійним бригадам колег доводиться виїжджати та підключати такі будинки вручну. А це триває багато часу, – зазначив він.