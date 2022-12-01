Грудень, 01 в 7:53

У четвер, 1 грудня, у Києві тривають екстрені відключення електроенергії.

Напередодні гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, енергетики наближаються до стабілізації ситуації з енергопостачанням Києва, тому в столиці можуть повернутися “нормальні” графіки.

Щоб дізнатися, чи є зараз за вашою адресою аварійні або планові відключення та ознайомитися з графіком стабілізаційних відключень – почніть вводити адресу українською мовою.

Зараз дивляться

Згідно з розкладом, опублікованим на сайті Yasno, світло мають вимикати в середньому на 8-12 годин. Щодня 2-3 відключення по 3-4 години.

Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хвилин.

Читайте: Як зарядити телефон без світла – п’ять дієвих способів

Графік відключення світла у Києві для групи 1



Графік відключення світла у Києві для групи 2

Графік відключення світла у Києві для групи 3

Українців також просять економити електроенергію та вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.