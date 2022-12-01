Грудень, 01 в 7:33

Прокуратура Харківської області заочно повідомила про підозру директору підприємства за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Правоохоронці встановили, що підприємець з селища Великий Бурлук активно співпрацював із російськими окупантами.

Чоловік займався вантажними перевезеннями, а після нападу Росії на Україну і появи загарбників у регіоні налагодив стійкі робочі зв’язки з так званою ВДА Куп’янского району.

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Колаборант організовував вантажні перевезення зерна з Вовчанської та Великобурлуцької громад до Росії, зокрема до Бєлгородської області.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років або штраф до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів, або позбавлення права займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.

Раніше СБУ викрила так званого суддю з тимчасово окупованої Євпаторії, який сприяв депортації кримчан до Сибіру.

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Джерело: Харківська обласна прокуратура