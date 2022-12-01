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Факти / Україна / Суспільство

Як та коли передавати показники лічильника електроенергії – список міст

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Електричний лічильник
Фото: Depositphotos

Сьогодні існують різні способи передати показники лічильника. Це можна зробити особисто, звернувшись до свого постачальника, або онлайн через особистий кабінет, чат-бот чи просто телефоном.

Коли та як передавати показники лічильника електроенергії в Україні – дізнавалися Факти ICTV.

До якого числа потрібно передати показники

Обсяги спожитої електроенергії визначаються за розрахунковий період – це один календарний місяць. Споживачі повинні подати дані:

Зараз дивляться
  • за два дні до закінчення поточного календарного місяця та протягом 1-3 числа наступного місяця (в цьому випадку дані будуть зараховані за 1 число).

Якщо показники лічильника світла передати пізніше, то дані на 1 число розраховуються за середньодобовим обсягом споживача.

Як подати показники жителям Києва та області

Мешканці Києва можуть передати показники в ДТЕК:

  • в особистому кабінеті на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за контактами;
  • через чат-боти (Viber, Telegram, Facebook Massenger).

Або зателефонувавши в кол-центр Київобленерго за номером (044) 459-07-40. Для передачі інформації потрібно вибрати цифру 2 в головному меню, ввести номер особового рахунку та поточні показники лічильника.

Також можна відправити смс на номер (067) 239-7-238. Формат повідомлення має виглядати так:

  • Особовий рахунок – пробіл – показник.

Ще можна передати показники через компанію Yasno за посиланням. Необхідно лише вказати свій особовий рахунок та ввести показники.

Жителі Київщини можуть подати показники електроенергії:

Як передати показники світла у Львові

Львівʼяни можуть зробити це через Львівобленерго:

  • електронною поштою pokaz@loe.lviv.ua
  • в онлайн-сервісі Персональний кабінет
  • на номер 295-85-13 без з’єднання з оператором;
  • смс-повідомленням на короткий номер 5068;
  • зателефонувати на номер 5068 (дзвінок платний);
  • через чат-боти у Viber та Telegram.

Як передати показники світла в Одесі

Мешканці Одеси та області можуть передати показники через ДТЕК Одеські електромережі:

  • в особистому кабінеті на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за контактами;
  • через чат-боти (Viber, Telegram, Facebook Massenger);
  • в мобільному додатку Line of Light (Google Play Market).

Як передати показники світла в Херсоні

Це можна зробити на сайті Херсонобленерго:

  • в Особистому кабінеті або Без реєстрації;
  • через чат-бот у Viber;
  • за телефонами: (0552) 316-316, (0552) 48-06-20, 0-800-500-629 (цілодобово);
  • надіслати на електронну адресу pokaz@co.ksoe.com.ua лист;
  • смс-повідомлення на номер 050-49-0000-4;
  • відвідавши центр обслуговування споживачів (Херсон, вул. Пестеля, 5, вул. Перекопська, 178).

Як передати показники у Дніпрі

Мешканці Дніпра та області можуть передати показники через ДТЕК Дніпровські електромережі:

  • в особистому кабінеті на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за контактами;
  • через чат-боти (Viber, Telegram, Facebook Massenger).

Ще можна передати показники через компанію Yasno за посиланням. Необхідно лише вказати свій особовий рахунок та ввести показники.

Як передати показники у Харкові

Це можна зробити безпосередньо на сайті АТ Харківобленерго за допомогою спеціальної форми.

Також встановіть на смартфон мобільний додаток Харенерго та отримуйте повний комплекс послуг: передача показників, оплата, перегляд історії та квитанцій, планові та аварійні відключення, сповіщення про відсутність електроенергії.

Також передати показники можна у чат-боті Viber або скористатися акаунтом на платформі Мій Харків.

Як передати показники на Закарпатті

Щоб передати показники електролічильника, споживачі можуть скористатися кількома способами:

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