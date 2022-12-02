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Факти / Україна / Суспільство

Пропонують оформити “державні виплати”: в Україні активізувалися шахраї

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Пропонують оформити “державні виплати”: в Україні активізувалися шахраї
Фото: Getty Images

У мережі активувалися шахраї, які виманюють гроші у громадян під виглядом надання державних виплат. Про це заявив мер Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, шукачі легких коштів проводять розсилку SMS, де розповідають про виплату матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам.

– У повідомленні шахраї дають посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. За посиланням треба ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей, – зазначає він.

Постраждалі після введення конфіденційних даних автоматично передають їх шахраям. Після цього зловмисники привласнюють їхні гроші, поділився мер Енергодара.

Зараз дивляться

Він закликає українців бути уважними, не переходити за посиланнями від невідомих осіб, не розголошувати чужим людям чи невідомим сайтам персональні дані.

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