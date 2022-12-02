Розраховуємо на підтримку: очільник Нафтогазу зустрівся із послами G7

Грудень, 02 в 8:55

На період опалювального сезону Україні додатково необхідно до 3 млрд кубометрів газу для генерації електроенергії. В грошовому еквіваленті це понад $4 млрд. Тож Україна розраховує на допомогу іноземних партнерів.

Про це під час зустрічі з послами G7 та Делегацією ЄС в Україні повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов.

– За час повномасштабного вторгнення країна-агресор зруйнувала понад 300 об’єктів енергетичної інфраструктури. Лише 17 листопада Росія поцілила у понад 10 об’єктів з видобутку газу… Водночас наша компанія відповідає за забезпечення газом більшості споживачів. Відповідно до попередніх розрахунків Міненерго, враховуючи військові ризики, на період опалювального сезону необхідно додатково до 3 млрд кубів газу на генерацію електроенергії, що в грошовому еквіваленті на сьогодні — понад 4 млрд доларів США. У цьому нам потрібна допомога наших іноземних партнерів, — пояснив очільник Нафтогазу.

Сторони також обговорили стратегію Нафтогазу щодо партнерств з іноземними урядами та бізнесом.

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У національній компанії запевнили послів Великої сімки у відданості реформі корпоративного управління згідно з найвищими західними стандартами, а також відкритості до зміцнення співпраці з іноземними партнерами.

Зокрема, урядам та бізнесу держав-членів Великої сімки та ЄС запропонували співпрацю щодо видобутку вуглеводнів в Україні.

– Одним із моїх першочергових завдань на посаді очільника Нафтогазу є відновлення довіри іноземних партнерів і тримачів євробондів до компанії. У перший день на посаді я направив офіційний запит до Кабінету Міністрів України про поновлення конкурсу на посади членів наглядової ради компанії. Для Нафтогазу важлива відповідність цього процесу стандартам ОЕСР. Ми працюємо над тим, щоб компанія отримала професійне прозоре керівництво, — наголосив Олексій Чернишов.

Посли G7 у свою чергу висловили підтримку новому очільнику Нафтогазу.

Фото: Нафтогаз