Грудень, 02 в 8:45

У зв’язку з критичною ситуацією в енергосистемі України внаслідок ворожих ракетних обстрілів 23 листопада, на Прикарпатті запроваджують планові графіки вимкнень світла. Аварійних відключень не передбачено.

Як вимикатимуть світло на Прикарпатті – читайте у нашому матеріалі.

Відключення світла на Прикарпатті

З 1 грудня змінився підхід до розподілу лімітів навантаження: денний та нічний ліміти відрізнятимуться.

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Диспетчером НЕК Укренерго доведено нічний ліміт – 242 МВт та денний ліміт (з 08:00 до 23:00) – 310,9 МВт для Прикарпаття.

Впродовж доби, з огляду на споживання, ліміти можуть змінюватися. Першочергово забезпечуються живленням об’єкти критичної інфраструктури.

– Зверніть увагу, поки енергосистема не стабілізується, споживати електроенергію свідомо — важливо як ніколи. Це дасть змогу енергетикам не вводити додаткові обмеження за вказівкою Укренерго та дотримуватись графіків, — йдеться у повідомленні Прикарпаттяобленерго.

Графіки відключень електроенергії застосовуються з метою запобігання порушенням режиму роботи енергосистеми України внаслідок дефіциту електричної потужності, коли нестачу можна передбачити хоча б частково.

Тривалість таких відключень – до 4 годин. Усе залежить від вказівки НЕК Укренерго щодо кількості навантаження, яке необхідно зняти з мереж.

Графік погодинних відключень світла на Прикарпатті

Споживачів Івано-Франківщини поділили на чотири черги. Для кожної групи зазначено день та орієнтовний час вимкнення.

І черга поділена на підчерги:

Електропостачання буде подано для підчерг 1.1 та 1.2 у такі години: з 04:00 до 06:00, з 10:00 до 14:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00

у такі години: з 04:00 до 06:00, з 10:00 до 14:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00 для підчерг 1.3 та 1.4 у такі години: з 00:00 до 02:00, з 04:00 до 06:00, з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 20:00, з 22:00 до 24:00

ІІ черга:

Електропостачання буде подано для підчерг 2.1 та 2.2 у такі години: з 02:00 до 04:00, з 08:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00, з 20:00 до 22:00

у такі години: з 02:00 до 04:00, з 08:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00, з 20:00 до 22:00 для підчерг 2.3 та 2.4 у такі години: з 02:00 до 04:00, з 08:00 до 12:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00

ІІІ черга:

Електропостачання буде подано для підчерг 3.1 та 3.2 у такі години: з 00:00 до 02:00, з 06:00 до 10:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00.

у такі години: з 00:00 до 02:00, з 06:00 до 10:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00. для підчерг 3.3 та 3.4 у такі години: з 00:00 до 02:00, з 06:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 22:00

Для зменшення навантаження в пікові години застосовуватимуть IV чергу. Знеструмленою IV черга буде з 07:00 до 12:00 та з 15:00 до 20:00.

Час увімкнень та вимкнень може відрізнятись на 10-15 хвилин, необхідних для того, щоб перемкнути черги за командою диспетчера, зазначають у Прикарпаттяобленерго.

Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.