Грудень, 02 в 12:06

У Львові, як і в інших містах України, тривають відключення електроенергії через ракетні удари РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Оновлено 1 грудня о 21:50.

Як поінформували у Львівській ОВА, енергетики розробили графік відключень світла в області. У ньому всіх споживачів поділили на три групи.

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Згідно з графіком, електроенергію точно подаватимуть двічі на добу тривалістю по чотири години. В інші години відбуватимуться відключення світла, або ж можливі відключення.

У Львівобленерго уточнили, що графік подачі електроенергії вже введений в дію.

– Певна стабілізація ситуації в енергосистемі України дозволила львівським енергетикам сформувати графік подачі електроенергії для споживачів. Електроенергія подаватиметься двічі на добу по чотири години (разом 8 годин). В інші години доби слід бути готовим до відключень, – зазначили в компанії.

В обленерго запевнили, що якщо ситуація в енергосистемі покращиться і з’явиться можливість подати електроенергію на довший період, ніж 8 годин на добу, – енергетики це робитимуть.

В обленерго попередили, що в графіку скоригований перелік споживачів у групах. Дізнатися, до якої групи належить той чи інший будинок, можна на сайті Львівобленерго у розділі: Чому немає світла.

Оновлено 1 грудня.

Нині у Львові та області відключення світла відбувається за схемою 4 – 8 – 4 – 8.

Тобто чотири години світло в оселях є, а вісім – немає.

Аварійні відключення в регіоні відбуваються відповідно до обсягів, що визначені розпорядженнями Укренерго.

Ліміт навантаження наразі покриває лише 50% загальних потреб області.

Оновлено 29 листопада.

Відповідно до розпорядження Львівобленерго, 29 листопада споживачів Львівщини забезпечуватимуть електроенергією почергово.

Відключатимуть світло орієнтовно на 8 год, тоді повертатимуть на 4 год, а згодом знову відключають на приблизно 8 год.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

– Через дефіцит потужності в енергосистемі до подібних відключень змушені вдатися у всіх областях нашої країни. Провів нараду з керівництвом Львівобленерго щодо цих відключень. Розумію, що ситуація складна, але графіки планових відключень мають бути чіткішими, щоб жителі області могли спланувати свій час. Чіткі графіки мають скласти і оприлюднити найближчим часом, – зазначив Козицький.

Крім того, оператори Львівобленерго за 15-20 хв до відключення повідомлятимуть про це об’єктам критичної інфраструктури та виробництвам, які є у переліку дозволених до відключення від живлення.

– У працівників цих об’єктів має бути час, щоб встигнути вимкнути обладнання чи перейти на інші джерела електропостачання, – додав Козицький.

Оновлено 23 листопада.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що по електропідстанції у Львівській області було здійснено два ракетних удари.

Наразі Яворівський, Львівський та Червоноградський райони без електроенергії.

Через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють.

Оновлено 16 листопада.

На Львівщині впроваджено графік погодинних відключень.

Погодинні відключення світла допоможуть забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

Погодинні відключення світла допоможуть забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

У Львівобленерго зазначили, що такі заходи дають можливість енергетикам якомога швидше відновити пошкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням усіх споживачів.

До графіку погодинних відключень електроенергії ввійшло 75% клієнтів Львівобленерго. Усіх споживачів поділили на три групи (по 25% у кожній).

Для кожної групи зазначено день та орієнтовний час вимкнення. Переглянути, до якої групи належить ваш будинок, можна у спеціальних таблицях:

Або ви можете скористатись спеціальним сервісом. Необхідно лише вказати назву вулиці та номер будинку, і система автоматично покаже, до якої групи ви належите.