Евакуація у Херсонській області з лівого берега Дніпра: місце, дати і час

Грудень, 03 в 11:00

Протягом 3-5 грудня жителі окупованого лівого берега Херсонської області можуть евакуюватися через Дніпро на правий берег, повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, у ці дні знімається заборона перетину Дніпра лише на ділянці Річкового вокзалу у світлий час доби.

– З 3 грудня (субота) по 5 грудня (понеділок) включно триватимуть гуманітарні заходи щодо евакуації українських громадян, які зараз перебувають на лівому березі річки Дніпро у дачному селищі та не встигли залишити тимчасово окуповану територію, – пояснив він.

Якщо ж людям потрібен додатковий час для прибуття на деокуповану територію, вони мають причалювати лише на Річковому вокзалі як єдиному дозволеному місці.

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Янушевич наголосив, що людям необхідно евакуюватися до Херсону у зв’язку з можливою активізацією бойових дій на лівому березі.

Він сказав, що треба мати при собі документи, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запропонувала жителям деокупованих територій Херсонської області евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни.

Фото: guide.kherson