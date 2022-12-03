Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Евакуація у Херсонській області з лівого берега Дніпра: місце, дати і час

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Херсон річковий порт

Протягом 3-5 грудня жителі окупованого лівого берега Херсонської області можуть евакуюватися через Дніпро на правий берег, повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, у ці дні знімається заборона перетину Дніпра лише на ділянці Річкового вокзалу у світлий час доби.

– З 3 грудня (субота) по 5 грудня (понеділок) включно триватимуть гуманітарні заходи щодо евакуації українських громадян, які зараз перебувають на лівому березі річки Дніпро у дачному селищі та не встигли залишити тимчасово окуповану територію, – пояснив він.

Якщо ж людям потрібен додатковий час для прибуття на деокуповану територію, вони мають причалювати лише на Річковому вокзалі як єдиному дозволеному місці.

Зараз дивляться

Янушевич наголосив, що людям необхідно евакуюватися до Херсону у зв’язку з можливою активізацією бойових дій на лівому березі.

Він сказав, що треба мати при собі документи, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запропонувала жителям деокупованих територій Херсонської області евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни.

Фото: guide.kherson

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка