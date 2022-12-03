Грудень, 03 в 13:02

З перших днів великої війни вона стала рупором нескорених в окупованому Херсоні і за це потрапила до російського полону. А тепер, опинившись на волі, шукає своїх.

За останні вісім місяців ім’я Олени Наумової стало відомим на весь світ. Звичайна вихователька дитячого садочку потрапила на шпальти найвпливовіших видань Європи та США.

За її життям спостерігали мільйони людей, адже ця неймовірна жінка стала голосом рідного Херсону і, навіть коли до міста зайшов ворог, не припинила патріотичних стримів.

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У соціальні мережі Олена викладала власні ролики, тим самим підтримуючи земляків в окупації й усіх українців по всьому світові.

Більшість цих відео пізніше були видалені самою авторкою – під тиском рашистів.

В кінці серпня величезна армія прихильників Олени разом із її близькими забили на сполох, адже в День Державного Прапора України відома вихователька зникла з мережі і, як виявилося пізніше, потрапила до рашистського підвалу. А вийшовши звідти через 11 днів, знову раптово зникла.

Люди почали хвилюватися, де поділася Олена, чи жива вона. Адже кожен її ролик – за звільнення України, а під час мітингів уже в період окупації Олена стояла в передніх рядах з прапором і піснею Ой, у лузі червона калина.

Лише вчора команда ДНК. Свої дізналася про те, де саме перебуває Олена.

А вже сьогодні, завдяки добровільним помічникам, жінка дісталася столиці і нашої студії, аби розшукати усіх своїх. За словами безстрашної блогерки, окупанти викрали в неї два телефони з контактами, а тому вона ще не встигла поновити зв’язок з близькими та рідними, окрім єдиного сина, який вже кілька років мешкає у Польщі.

Олена розказала, як її катували, одягаючи пакет на голову, а з сусідньої кімнати доносилися звуки металевих інструментів, які, за її словами, робили для катування людей.

Було дуже страшно, але вона вистояла і вижила.

Як Олена Наумова потрапила до російського полону та що допомогло їй вистояти, вона розкаже 4 грудня на телеканалі СТБ о 18:50 в програмі ДНК. Свої. Дивіться.