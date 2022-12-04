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Факти / Україна / Суспільство

Як вимикатимуть світло на Закарпатті: графік погодинних відключень на 4 грудня

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
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Фото: Unsplash

У Закарпатській області діє погодинний графік відключення світла.

Погодинні відключення – це плановані відключення електроенергії, які необхідні для того, щоб зменшити навантаження на мережі та забезпечити стале балансування енергосистеми.

Графік відключення електроенергії на Закарпатті 4 грудня 2022 року – дивіться далі в матеріалі.

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Відключення електроенергії на Закарпатті

Закарпаттяобленерго оприлюднило черги графіків погодинних відключень електроенергії.

Фактичні години відключення та включення можуть бути змінені у випадку недотримання доведених граничних величин споживання електричної енергії споживачами Закарпатської області.

Графік відключень від Закарпаттяобленерго на 4 грудня 2022 можна переглянути нижче або за посиланням.

Перелік населених пунктів в рамках кожної черги доступний за посиланням.

графік відключення світла на Закарпатті

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