Грудень, 05 в 8:18

Запорізький благодійний фонд Єдність за майбутнє у партнерстві з Естонською радою у справах біженців надає багатоцільову матеріальну допомогу українцям, що постраждали від війни.

Програма дійсна за фінансування Естонської ради у справах біженців, Міжнародного комітету порятунку, Управління ООН з координації гуманітарних питань (UN OCHA) та Всесвітньої продовольчої програми.

Як отримати допомогу від благодійного фонду Єдність за майбутнє – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Хто зможе отримати допомогу

Благодійний фонд надає підтримку українцям у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Проте пріоритетними є вразливі верстви населення, які є внутрішньо переміщеними особами або місцевими жителями Чернігівської, Донецької, Запорізької, Харківської, Луганської, Сумської, Житомирської, Одеської, Черкаської, Київської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської областей.

Допомога також надається:

цивільним родинам, які були травмовані або поранені внаслідок бойових дій;

родинам, які внаслідок бойових дій повністю втратили житло, або їхнє житло зазнало часткового руйнування і потребує ремонту;

одиноким матерям з неповнолітніми дітьми;

родинам, де є люди з інвалідністю або онкохворі, які потребують дорогого лікування;

тим, хто втратив роботу та залишився без прибутку;

ВПО;

малозабезпеченим сім’ям працездатного віку.

Зважайте, що Фонд надає допомогу тільки тим, хто перебуває на території України.

Як отримати допомогу

Багатоцільова матеріальна допомога надається на основі оцінки вразливості, яка здійснюється на індивідуальній основі консультантом фонду.

– Ми враховуємо різні життєві ситуації, що зумовлюють вразливість, зокрема: втрата годувальника домогосподарства внаслідок бойових дій, повна втрата житла або житло зазнало значних руйнувань, інвалідність або тяжкий стан здоров’я, одинока мати/батько з неповнолітніми діти; домогосподарства, де жінка є годувальницею, малозабезпечені родини, в яких є неповнолітні діти, новонароджені, вагітні жінки та жінки, які годують новонароджених, люди похилого віку та інші, – зазначається на сайті фонду.

Тобто рішення щодо надання допомоги приймається консультантом та базується на інформації від заявника.

Якщо вам вирішили надати допомогу, ви отримаєте 2220 грн. Допомога може надходити один або три місяці, це залежить від області, в якій ви перебуваєте.

До речі, допомога надається максимум на п’ять осіб у родині (тобто по 2200 грн на кожного). Виплати автоматично зарахуються на вашу банківську картку.

Отже, аби отримати матеріальну допомогу:

Зателефонуйте на гарячу лінію фонду – 067-105-28-03 (колцентр працює кожного дня з 09.00-19.00 ).

(колцентр працює кожного дня з ). Вам потрібно обов’язково вказати оператору ваш ідентифікаційний податковий номер (ІПН).

(ІПН). Протягом телефонного дзвінка відповідайте на всі запитання консультанта, адже під час розмови здійснюється оцінка вашої вразливості. Якщо консультант прийняв рішення надати вам грошову допомогу, ви можете переходити до наступного кроку.

Заповніть онлайн-заявку

Завантажте необхідні документи у Viber (номер телефону вам надасть оператор): першу, другу сторінки паспорта або ID-картки та додаток до неї або скрін усіх документів з Дії, фото/скрін ідентифікаційного податкового номера (ІПН) та фото/скрін рахунку IBAN.

(номер телефону вам надасть оператор): першу, другу сторінки паспорта або ID-картки та додаток до неї або скрін усіх документів з Дії, фото/скрін ідентифікаційного податкового номера (ІПН) та фото/скрін рахунку IBAN. Надішліть заявку та документи.

Після опрацювання інформації (5-10 днів) вам зателефонують, щоби з’ясувати деталі. До речі, статус заявки можна переглянути онлайн.