Грудень, 05 в 7:57

Ворог системно пошкоджує енергетичні обʼєкти інфраструктури по всій території України. Через постійні відключення світла, українці почали запасатися альтернативними джерелами енергії для своїх осель.

Найпопулярнішими з них є генератори. Встановити таке джерело енергії у квартирі – завдання не з легких.

Які бувають генератори для квартири та як вибрати ідеальний варіант – дізнавалися Факти ICTV.

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Генератори: які бувають

Загалом виділяють чотири типи генераторів:

бензинові;

дизельні;

газові;

комбіновані (газ + бензин).

На ринку також можна зустріти інверторні генератори. Саме вони ідеально підійдуть для багатоповерхового будинку.

Інверторні мають два підвиди – класичні бензинові та газобензинові. Для квартири можна обирати будь-який з них.

Інверторні генератори відрізняються від звичайних будовою, способом керування, формою вихідного сигналу та потужністю. Вони мають закритий корпус, який захищає від пилу та вологи. Крім того корпус поглинає звук, тому такі моделі є оптимальним рішенням для квартир.

Для квартири слід обирати інверторний генератор невеликої потужності. Вони зможуть працювати до 4 годин та забезпечити роботу холодильника, пральної машини, обігрівача, а також допоможуть зарядити необхідні пристрої.

Для квартири вистачить моделі потужністю від 0,7 кВт до 2 кВт, час автономної роботи залежить від потужності та навантаження. Інверторний генератор потужністю до 2 кВт зможе працювати від 3 до 6 год.

Проте варто розуміти, що такі генератори працюють на бензині, тож необхідно кудись виводити газ. Якщо поставити інверторний генератор на балконі, то питання відпадає. У іншому разі потрібно зробити отвір в бетоні, приєднати до генератора спеціальний газовий рукав, щоб вихлоп виходив з квартири.

До головних переваг інверторного генератора можна віднести:

економність – вони споживають близько 0,3-0,5 л бензину на годину. Це на 40% менше, ніж звичайні моделі;

вони споживають близько 0,3-0,5 л бензину на годину. Це на 40% менше, ніж звичайні моделі; високу якість струму – інверторна технологія дає змогу незалежно від коливань на вході отримувати стабільну напругу на виході;

– інверторна технологія дає змогу незалежно від коливань на вході отримувати стабільну напругу на виході; невеликий розмір та вагу – побутові моделі доволі компактні, тому їх можна встановлювати на балконах або в добре вентильованих кімнатах;

– побутові моделі доволі компактні, тому їх можна встановлювати на балконах або в добре вентильованих кімнатах; мобільність – мають ручку для транспортування. Деякі моделі обладнані коліщатками, що робить їх схожими на дорожні валізи. До речі, такі пристрої зручно брати в туристичний похід або на природу;

мають ручку для транспортування. Деякі моделі обладнані коліщатками, що робить їх схожими на дорожні валізи. До речі, такі пристрої зручно брати в туристичний похід або на природу; тиху роботу – працюють набагато тихіше ніж дизельні генератори — на рівні 58-60 дБ;

працюють набагато тихіше ніж дизельні генератори — на рівні 58-60 дБ; захищеність та безпеку – інверторні генератори не бояться стрибків напруги, мають повітряну систему охолодження та обладнані ефективною системою оптимізації процесу згоряння палива.

Вартість інверторного генератора стартує від 25 тис. грн.

Що стосується класичних варіантів генераторів (бензиновий чи дизельний), то для квартири це не найкращий варіант.

– Один з мінусів таких генераторів – це доволі шумна робота. Під час використання ці прилади дуже гудуть, що незручно для квартири. Проте, якщо ви маєте можливість поставити генератор у підвалі багатоповерхівки та під’єднати до своєї квартири, шум не буде вам заважати, – зазначає консультант інтернет-магазину Електро100.

Встановлювати такі генератори у підвалах заборонено, їх можна ставити лише в окремих приміщеннях багатоквартирного будинку.

Бензиновий чи дизельний генератор також можна встановити на вулиці, але такий варіант підійде лише мешканцям перших поверхів.

Також ідеальним варіантом для квартири будуть портативні зарядні станції. Їх не можна віднести до розряду генераторів, адже працюють вони інакше.

Простими словами – це дуже потужний повербанк, до якого ви можете під’єднати відразу кілька гаджетів (два і більше).

Зарядні електростанції здатні живити пристрої, коли немає електрики. Аби вони працювали в години відключення світла, їх потрібно заряджати. Літій-іонні акумулятори накопичують енергію, а потім віддають її іншим гаджетам при підключенні.

Портативні зарядні станції підійдуть не лише для багатоквартирного будинку, а й для автобудинку чи подорожей.

Незважаючи на свої невеликі розміри, вони забезпечують можливість заряджання необхідних пристроїв – смартфонів, фотоапаратів, бездротових динаміків, туристичних холодильників, ноутбуків, крім того, до них можна підʼєднати лампу чи Wi-Fi-роутер.

Портативні зарядні станції мають вбудовану функцію ДБЖ. Це означає, що у разі відключення електроенергії ваші пристрої, підключені до станції, зможуть працювати безперервно та безперебійно.

До головних переваг можна віднести:

зручність у перенесенні – генератори мають ручки, тому їх можна ставити та використовувати будь-де;

тривалий термін служби та висока ефективність;

ідеально підходить для домашнього використання як резервне джерело живлення;

деякими моделями генераторів можна управляти за допомогою смартфона.

Генератори можна встановлювати в квартирах, будинках, офісах або на відкритому повітрі – скрізь, де немає доступу до електрики.

Вартість портативних станцій для квартири становить від 15 тис. грн до 90 тис. грн. Варто зазначити, що усе залежить від потужності приладу, часу його роботи та ваших потреб.

На що звернути увагу під час вибору генератора у квартиру

Потужність – розрахуйте сумарну потужність (Вт) вашого квартирного обладнання, від цього відштовхуйтесь під час вибору генератора. Чим вища потужність, тим довше зможе працювати генератор. Час автономної роботи – звертайте увагу, скільки часу генератор зможе забезпечувати ваші електронні прилади у квартирі. Кількість і тип розеток або портів для підключення приладів до генератора. Принцип роботи та тип палива. Фазність – генератори бувають одно- і трифазними або комбінованими. Режим шуму – чим менший, тим краще. Додаткові функції: автоматичний регулятор напруги, датчик рівня палива, лічильник мотогодин, вольтметр, дисплей тощо.

Також варто заздалегідь вирішити, в якому місці квартири ви будете його розміщувати. Не рекомендовано встановлювати генератори у спальних кімнатах або поруч з ліжком. Також варто встановити обладнання у недоступному для дітей місці.