Грудень, 05 в 8:04

Сьогодні коворкінги – це ідеальне робоче місце для українців, які працюють онлайн. Там завжди є світло, можна випити кави, поспілкуватись та плідно попрацювати.

За останні кілька місяців, попит на Open space суттєво підвищився. Приємна ціна, затишна атмосфера, кава та смаколики не залишають українцям вибору, тому усі йдуть працювати у коворкінги.

Факти ICTV зібрали список коворкінгів у західних регіонах Україні, які працюють навіть у години відключення світла.

Зараз дивляться

Львів

Це ідеальний робочий простір на 3 000 м², який має безліч кабінетів, лаунж-зону, Open Space, 10 переговорних кімнат, скайпруми, конференц-зал та офісні приміщення для команд до 80 осіб.

Якщо не хочете працювати, у коворкінгу є кілька безкоштовних сервісів:

заняття з йоги;

фітнес;

happy hour;

карта лояльності та багато іншого.

Щодо цін, то закріплене робоче місце у великому спільному офісі вартує 170$/місяць, якщо хочете спокійно попрацювати один день, доведеться віддати 20$.

Коворкінг має генератори, які забезпечують безперебійне світло та інтернет.

Адреса: Львів, вул. Кульпарківська, 200-А.

Максимально сучасний та комфортний, затишний та ергономічний простір, де ваша робота приноситиме більше результатів і задоволення. Це місце нових знайомств та зустрічей, а також релаксу та активного відпочинку.

Коворкінг надає відвідувачам зручну організацію робочого простору, можливість працювати як індивідуально, так і цілою командою.

– Гарантуємо комфортне робоче місце, привітну атмосферу та весело проведений час у ігровій зоні, – зазначають у закладі.

Простір має генератори, тому ви сміливо можете йти працювати до них у разі відключення світла.

Коворкінг має 7 кімнат, 8 переговорних, 77 місць у відкритому просторі та ділиться на кілька зон:

Приватні Workrooms.

Open space.

Meeting та Skype rooms.

Lounge та Dining zone.

Ціни:

Денний абонемент в OpenSpace – $10

Місячний абонемент в OpenSpace – $125

Місячний абонемент в Workroom (закріплене робоче місце) – $140

Власний офіс (4 робочих місця), на місяць – $700

Адреса: Львів, пр-т. Чорновола, 103

Light (Flat one-level coworking) – однорівневий коворкінг на вершині нового торгово-офісного центру в самому серці Львова. Усе поруч – світлий лаунж та open-space офіс, кімнати для команд та переговорів, простора тераса та дах із мальовничим видом на місто.

Адреса: вул. Шпитальна (11-240 м до Львівської Опери).

Vertical City Coworking – офіси преміум-класу на другому поверсі, кімнати для команд та переговорів на третьому, а ще – серце KONTORA – просторий open-space офіс на четвертому та затишний Sky-лаунж на пʼятому.

У радіусі 100 метрів від коворкінгу є супермаркет, кав’ярні, ресторани, крамниці, паркінг, спортзал, тенісні корти, готель.

Адреса: пл. Євгена Петрушевича

Тарифи на коворкінги:

HOT DESK (вільне робоче місце) – € 18/день, €180/місяць .

. DEDICATED DESK (закріплене робоче місце) – € 230/місяць.

TEAM ROOM (місце для команди) – €340/місяць. До речі, коворкінги KONTORA мають генератори. Івано-Франківськ Promprylad.Coworking Розташований коворкінг у місті Івано-Франківськ, на вул. Сахарова (Української Перемоги), 23-Ж.

Простір розташований на одному з поверхів інноваційного центру Промприлад.Реновація. Коворкінг облаштований генератором, який забезпечить електроенергію найнеобхідніші вам пристрої. Крім того, у центрі розміщений вузол інтернет-провайдера, тому за швидкість інтернету можна не турбуватися. Тарифи коворкінгу: відкритий простір – 90 грн/год;

нефіксоване місце – 400 грн на день;

фіксоване місце на місяць – 4 500 грн. Хмельницький Sense It Global Коворкінг розташований у місті Хмельницький на вул. Проскурівського Підпілля, 61.



Це ідеальне місце для програмістів, дизайнерів, smm-спеціалістів, проєкт-менеджерів, власників інтернет-магазинів, стартапів, для віддаленої роботи або бізнес зустрічей.

Ковркінг пропонує відвідувачам власне робоче місце у центрі міста, смачну каву, швидкий інтернет, ділові зустрічі у зручний час, постійне вдосконалення професійних навичок, нові знайомства та обмін досвідом з іншими коворкерами.

Тарифні плани:

1 Day pass – незакріплене робоче місце (з 09:00 до 20:00) – 350 грн/день.

– незакріплене робоче місце (з 09:00 до 20:00) – 1 Month resident – цілодобово закріплене робоче місце – 3 000 грн/місяць.

– цілодобово закріплене робоче місце – 1 Week resident – закріплене робоче місце на тиждень 1 100 грн.

Starlink.Khm

Адреса: Хмельницький, вул. Кам’янецька, 50А.

Графік роботи: Понеділок-субота – 09:00 до 19:00.

Навіть коли у місті немає світла, коворкінг працює та надає доступ відвідувачам до інтернету.