Грудень, 05 в 8:28

Через масовані ракетні обстріли окупантів пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури України.

Майже в усіх українських містах та регіонах запроваджені стабілізаційні чи аварійні графіки відключення світла.

Як відбуватиметься відключення світла в Рівному 5 грудня 2022 року – далі в матеріалі Фактів ICTV.

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Графік відключення світла в Рівному

У Рівнеобленерго повідомляють, що графіки погодинних відключень електроенергії на Рівненщині будуть застосовуватися лише у разі отримання відповідної команди від диспетчера НЕК Укренерго.

Споживачів поділили на дві групи. Для кожної групи зазначено орієнтовний час вимкнення:

І група – світло вимикатимуть 07:00-11:00 та 15:00-19:00 ;

ІІ група – електроенергії може не бути з 11:00-15:00 та 19:00-23:00;

Переглянути, коли ваш будинок, будуть відключати від світла можна за посиланням.

Також ознайомитися з переліком планованих відключень жителі Рівного можуть в особистих кабінетах споживачів:

В Рівнеобленерго також наголосили:

оприлюднені графіки – це графіки ймовірних відключень, які застосовуватимуть лише в разі команди від НЕК Укренерго за необхідності збалансувати енергосистему;

які застосовуватимуть лише в разі команди від НЕК Укренерго за необхідності збалансувати енергосистему; графіки є приблизними – у разі зростання навантаження на мережі та необхідності обмежити потужність можуть відключати інші мікрорайони чи населені пункти області;

– у разі зростання навантаження на мережі та необхідності обмежити потужність можуть відключати інші мікрорайони чи населені пункти області; у випадку значного перевантаження мереж можливі аварійні відключення поза графіком . Також може змінюватися і тривалість відключень;

. Також може змінюватися і тривалість відключень; графіки не застосовуються до об’єктів критичної інфраструктури.

Варто зазначити, що однією з головних причин саме аварійних відключень обладнання Рівнеобленерго є несприятливі погодні умови.