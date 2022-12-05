Грудень, 05 в 18:24

Цьогоріч українці можуть отримати тимчасовий захист у всіх країнах ЄС, зокрема в Німеччині. Однак це можуть зробити не всі жителі країни.

Як отримати тимчасовий захист у Німеччині 2023 і що для цього потрібно – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Які документи потрібні для того, щоб отримати тимчасовий захист у Німеччині

Жінки, діти та інваліди, які евакуйовуються з районів ведення бойових дій, повинні мати на руках хоча б дійсний паспорт громадянина України.

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Для людей, які їдуть з інших регіонів, потрібно мати біометрику або закордонний паспорт.

Також не будуть зайвими свідоцтва про вакцинацію, тест на Covid-19.

Однак навіть без документів ви зможете доїхати, адже країни ЄС, які межують з Україною, дозволяють в’їзд усім людям, які рятуються від війни.

Важливо, що бути в Німеччині більше трьох місяців не можна.

Після цього потрібно обов’язково подати заявку на набуття статусу тимчасового захисту.

Які у вас будуть права у Німеччині

Можуть надати тимчасовий захист (якщо ви виїхали з України після 24 лютого 2022 року, щоб врятуватися від війни). Він триватиме 1 рік, однак можуть продовжити, якщо ситуація в Україні буде критичною.

З огляду на це, вам дадуть:

дозвіл на проживання;

дозвіл на роботу;

медичну допомогу;

освіту для дітей;

відкриття банківського рахунку.

Хто має право на тимчасовий захист у Німеччині

Якщо ви проживали в Україні до початку повномасштабної війни, то ви маєте право на отримання тимчасового захисту.

Якщо ви отримували таку допомогу раніше, наприклад, рятуючись від війни на Донбасі у 2013-2014 роках, то ви теж маєте право на отримання захисту цьогоріч (як і ваші родичі).

Якщо у вас немає українського громадянства, але можете довести, що легально проживали в Україні до 24 лютого, то ви теж підходите під категорію захисту.

Хто не має права на тимчасовий захист у Німеччині 2023

Якщо ви були за межами України до 24 лютого, то права на захист ви не маєте;

якщо у вас немає українського громадянства, але жили в Україні й залишили її перед війною – теж;

однак у ЄС кожен випадок розглядають індивідуально, тому навіть якщо ці пункти вас стосуються, ви можете хоча б спробувати податися на тимчасовий захист.

Як отримати тимчасовий захист у Німеччині 2023

Для того, щоб отримати захист і соціальні виплати, після приїзду в Німеччину з вами проведуть процедуру реєстрації за біометричними даними. Найближчий до вас можна знайти за індексом, перейшовши за посиланням. Цей прийом відбувається у порядку живої черги, у деяких містах записатись можна через онлайн-форму або відправивши e-mail. Тому підготуйте заздалегідь усі необхідні документи (паспорт або свідоцтво про народження для дітей, дозвіл на проживання, прописку чи адресу вашого тимчасового проживання). Після обробки заявки вам нададуть статус тимчасового захисту Aufenthaltstitel – це не статус біженця. Дозвіл на проживання не має стільки обмежень, як статус біженця, і що важливо, у вас залишається також паспорт громадянина України.

Тимчасовий захист у Німеччині 2023: фінансова допомога

Центр зайнятості видає українцям фінансову допомогу. Зараз вона становить €449 на місяць (на одну людину).

Однак якщо у вас велика родина, то на особу ви будете отримувати менше – €409.

Коли будуть перевіряти ваші дані, то звернуть увагу на ваш статус (малозабезпеченим, вагітним і т.д. надають додаткову грошову допомогу).