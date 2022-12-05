Як отримати тимчасовий захист в Німеччині 2023 і хто має на це право
Цьогоріч українці можуть отримати тимчасовий захист у всіх країнах ЄС, зокрема в Німеччині. Однак це можуть зробити не всі жителі країни.
Як отримати тимчасовий захист у Німеччині 2023 і що для цього потрібно – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Які документи потрібні для того, щоб отримати тимчасовий захист у Німеччині
Жінки, діти та інваліди, які евакуйовуються з районів ведення бойових дій, повинні мати на руках хоча б дійсний паспорт громадянина України.
Для людей, які їдуть з інших регіонів, потрібно мати біометрику або закордонний паспорт.
Також не будуть зайвими свідоцтва про вакцинацію, тест на Covid-19.
Однак навіть без документів ви зможете доїхати, адже країни ЄС, які межують з Україною, дозволяють в’їзд усім людям, які рятуються від війни.
Важливо, що бути в Німеччині більше трьох місяців не можна.
Після цього потрібно обов’язково подати заявку на набуття статусу тимчасового захисту.
Які у вас будуть права у Німеччині
Можуть надати тимчасовий захист (якщо ви виїхали з України після 24 лютого 2022 року, щоб врятуватися від війни). Він триватиме 1 рік, однак можуть продовжити, якщо ситуація в Україні буде критичною.
З огляду на це, вам дадуть:
- дозвіл на проживання;
- дозвіл на роботу;
- медичну допомогу;
- освіту для дітей;
- відкриття банківського рахунку.
Хто має право на тимчасовий захист у Німеччині
Якщо ви проживали в Україні до початку повномасштабної війни, то ви маєте право на отримання тимчасового захисту.
Якщо ви отримували таку допомогу раніше, наприклад, рятуючись від війни на Донбасі у 2013-2014 роках, то ви теж маєте право на отримання захисту цьогоріч (як і ваші родичі).
Якщо у вас немає українського громадянства, але можете довести, що легально проживали в Україні до 24 лютого, то ви теж підходите під категорію захисту.
Хто не має права на тимчасовий захист у Німеччині 2023
- Якщо ви були за межами України до 24 лютого, то права на захист ви не маєте;
- якщо у вас немає українського громадянства, але жили в Україні й залишили її перед війною – теж;
- однак у ЄС кожен випадок розглядають індивідуально, тому навіть якщо ці пункти вас стосуються, ви можете хоча б спробувати податися на тимчасовий захист.
Як отримати тимчасовий захист у Німеччині 2023
- Для того, щоб отримати захист і соціальні виплати, після приїзду в Німеччину з вами проведуть процедуру реєстрації за біометричними даними. Найближчий до вас можна знайти за індексом, перейшовши за посиланням.
- Цей прийом відбувається у порядку живої черги, у деяких містах записатись можна через онлайн-форму або відправивши e-mail. Тому підготуйте заздалегідь усі необхідні документи (паспорт або свідоцтво про народження для дітей, дозвіл на проживання, прописку чи адресу вашого тимчасового проживання).
- Після обробки заявки вам нададуть статус тимчасового захисту Aufenthaltstitel – це не статус біженця. Дозвіл на проживання не має стільки обмежень, як статус біженця, і що важливо, у вас залишається також паспорт громадянина України.
Тимчасовий захист у Німеччині 2023: фінансова допомога
Центр зайнятості видає українцям фінансову допомогу. Зараз вона становить €449 на місяць (на одну людину).
Однак якщо у вас велика родина, то на особу ви будете отримувати менше – €409.
Коли будуть перевіряти ваші дані, то звернуть увагу на ваш статус (малозабезпеченим, вагітним і т.д. надають додаткову грошову допомогу).