Грудень, 05 в 18:00

У зв’язку з критичною ситуацією в енергосистемі України внаслідок ворожих ракетних обстрілів 5 грудня на Прикарпатті будуть екстрено вимикати світло.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що Укренерго знижує ліміти для Прикарпаття на третину: з 330 МВт до 214 МВт.

– У зв’язку із цим, додатково до графіків змушені вимкнути споживачів 2 черги повністю та частину 1 черги! Час увімкнення буде повідомлено додатково, – написала вона.

Відключення світла на Прикарпатті

З 1 грудня змінився підхід до розподілу лімітів навантаження: денний та нічний ліміти відрізнятимуться.

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Для Прикарпаття на 5 грудня доведено нічний ліміт у 266 МВт та денний ліміт (з 06:00 до 24:00) – 336.8 МВт.

Впродовж доби, з огляду на споживання, ліміти можуть змінюватися. Першочергово забезпечуються живленням об’єкти критичної інфраструктури.

Графіки відключень електроенергії застосовуються з метою запобігання порушенням режиму роботи енергосистеми України внаслідок дефіциту електричної потужності, коли нестачу можна передбачити хоча б частково.

Тривалість таких відключень – до 5 годин. Усе залежить від вказівки НЕК Укренерго щодо кількості навантаження, яке необхідно зняти з мереж.

Графік погодинних відключень світла на Прикарпатті

Споживачів Івано-Франківщини поділили на чотири черги, кожна з яких має підчерги. Для кожної групи зазначено день та орієнтовний час вимкнення.

І черга:

Електропостачання буде подано для підчерг 1.1 та 1.2 у такі години: з 02:00 до 06:00, з 08:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, з 20:00 до 22:00.

Світло з’явиться для підчерг 1.3 та 1.4 у такі години: з 02:00 до 06:00, з 10:00 до 14:00, з 18:00 до 22:00.

ІІ черга:

Електропостачання буде подано для підчерг 2.1 та 2.2 у такі години: з 00:00 до 02:00, з 04:00 до 06:00, з 08:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00.

Електроенергія з’явиться для підчерг 2.3 та 2.4 у такі години: з 00:00 до 02:00, з 06:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00

ІІІ черга:

Електропостачання буде подано для підчерг 3.1 та 3.2 у такі години: з 00:00 до 02:00, з 06:00 до 08:00, з 12:00 до 16:00, з 18:00 до 20:00, з 22:00 до 24:00.

Електропостачання буде подано для підчерг 3.3 та 3.4 у такі години: з 02:00 до 04:00, з 06:00 до 08:00, з 10:00 до 14:00, з 18:00 до 22:00

Для зменшення навантаження в пікові години застосовуватимуть IV чергу. Вона буде знеструмленою з 07:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00.

Час увімкнень та вимкнень може відрізнятись на 10-15 хвилин, необхідних для того, щоб перемкнути черги за командою диспетчера, зазначають у Прикарпаттяобленерго.

Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

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Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.