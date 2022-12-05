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Факти / Україна / Суспільство

Як вимикатимуть світло в Ужгороді 5 грудня: графіки відключень

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Як вимикатимуть світло в Ужгороді 5 грудня: графіки відключень

В енергосистемі України досі відчутний дефіцит електроенергії. Саме тому на території Закарпатської області продовжують діяти стабілізаційні заходи щодо споживання світла.

Станом на 5 грудня на Закарпатті діють три черги відключення електроенергії і ще одна додаткова черга.

В обленерго склали графік відключень для споживачів, проте наголошують, що фактичні години відключення та включення можуть бути змінені у випадку недотримання граничних величин споживання.

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А ще енергетики обіцяють оперативно сповіщати населення про зміни у графіках відключень.

  • 1 черга — 00:00-01:00, 09:00-14:00, 17:00-21:00;
  • 2 черга — 07:00-11:00, 15:00-22:00;
  • 3 черга — 04:00-08:00, 12:00-16:00;
  • Додаткова черга — 01:00-04:00, 08:00-12:00, 16:00-20:00

Графіки погодинних відключень світла в Ужгороді по кожній із черг можна дізнатися за посиланням.

Графіки погодинних відключень електроенергії у Закарпатській області запровадили із понеділка, 31 жовтня.

Джерело: Закарпаттяобленерго

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