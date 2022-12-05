Як вимикатимуть світло в Ужгороді 5 грудня: графіки відключень
В енергосистемі України досі відчутний дефіцит електроенергії. Саме тому на території Закарпатської області продовжують діяти стабілізаційні заходи щодо споживання світла.
Станом на 5 грудня на Закарпатті діють три черги відключення електроенергії і ще одна додаткова черга.
В обленерго склали графік відключень для споживачів, проте наголошують, що фактичні години відключення та включення можуть бути змінені у випадку недотримання граничних величин споживання.
А ще енергетики обіцяють оперативно сповіщати населення про зміни у графіках відключень.
- 1 черга — 00:00-01:00, 09:00-14:00, 17:00-21:00;
- 2 черга — 07:00-11:00, 15:00-22:00;
- 3 черга — 04:00-08:00, 12:00-16:00;
- Додаткова черга — 01:00-04:00, 08:00-12:00, 16:00-20:00
Графіки погодинних відключень світла в Ужгороді по кожній із черг можна дізнатися за посиланням.
Графіки погодинних відключень електроенергії у Закарпатській області запровадили із понеділка, 31 жовтня.
Джерело: Закарпаттяобленерго