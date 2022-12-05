Грудень, 05 в 6:42

По всій території Україні діють аварійні та стабілізаційні відключення світла. Загалом у кожному місті та області ділять споживачів на три основні групи, яким вимикатимуть електроенергію в певні години доби.

Факти ICTV підготували списки сайтів та ресурсів для кожної області України, де можна визначити свою групу та години відключень.

Варто зазначити, що всі оприлюднені графіки – це графіки ймовірних відключень, які застосовуватимуться лише у разі команди від НЕК Укренерго за необхідності збалансувати енергосистему. Зараз у багатьох областях Україні діють аварійні відключення, тому графіки можуть не діяти.

Зараз дивляться

Київ

Жителі столиці можуть скористатися сайтом Yasno. Там необхідно зазначити свою вулицю, бульвар чи проспект, а також номер будинку.

Ресурс автоматично покаже, до якої групи відключень належить ваш будинок та в які години може бути ймовірне вимкнення світла.

Інформацію про відключення також можна переглянути на сайті ДТЕК. Процедура однакова: вводите свою адресу та дивитесь, коли не буде світла.

Київська область

Жителі області можуть перевірити свою групу та час відключень електроенергії на сайті ДТЕК.

Перейдіть за посиланням. Вкажіть свій населений пункт. Введіть вулицю та номер будинку. На екрані зʼявиться ваш графік відключень.

Також стежте за повідомленням на офіційній сторінці ДТЕК у Facebook.

Чернігів та область

Переглянути графік відключень та свою групу можна на сайті Чернігівобленерго за посиланням.

На сайті зазначають, що жителі Чернігівщини можуть стежити за подальшими змінами на інформаційних ресурсах компанії:

на сайті;

на сторінці АТ Чернігівобленерго у Facebook.

Житомирська область

Жителі Житомирщини можуть переглянути інформацію про графіки та групи відключень на офіційному сайті Житомиробленерго.

Споживачів області було поділено на три сектори.

перший сектор – графік відключень можна переглянути тут.

– графік відключень можна переглянути тут. другий сектор – графік можна переглянути тут.

графік можна переглянути тут. третій сектор – графік дивіться тут.

За змінами у графіках стежте на сайтах Житомиробленерго та Житомирської ОДА.

Вінниця та область

Інформацію про те, коли і де відключать світло, можна перевірити:

на офіційному сайті Вінницяобленерго;

в особистому кабінеті споживача;

за допомогою Telegram-бота.

Полтавська область

Отримати інформацію про графіки відключень можна в особистому кабінеті. А також за допомогою зручних месенджерів:

у Viber за посиланням;

за посиланням; у Telegram @PltOblEnergo.

Також переглянути, до якої групи віднесено ваш будинок можна у мобільному додатку для Android.

Стежте за оновленням на офіційному сайті Обленерго Полтавщини.

Закарпатська область

Переглянути детальний графік відключень можна на сайті Закарпаттяобленерго.

Споживачі не поділені на групи, проте у графіку ви можете знайти своє місто та подивитись, в які години світла не буде саме у вас.

Рівне та область

Детальні графіки знеструмлень для міста Рівне можна переглянути на сайті Рівнеобленерго.

А графік відключень світла для Рівненської області розміщено за цим посиланням.

Також ознайомитися з переліком запланованих відключень можна в особистих кабінетах споживачів:

Суми та область

На сайті Сумиобленерго в розділі Відключення необхідно обрати тип вимкнення світла (аварійний, плановий чи весь графік) та зазначити свій регіон. Система автоматично покаже результат.

Знайти чергу, до якої належить ваша адреса або населений пункт, ви можете в особистому кабінеті E-Svitlo. Там потрібно перейти до розділу Побутовий споживач, вказати свій особовий рахунок та натиснути на позначку Відключення.

Прикарпаття

Графіки відключень для усіх районів, міст та населених пунктів Прикарпаття можна переглянути на сайті Прикарпаттяобленерго:

Перейдіть за посиланням. Знайдіть та натисніть Графік аварійних вимкнень. Знайдіть свій населений пункт в одній із черг.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього бота реєстрація не потрібна.

Дніпро та область

Жителі Дніпропетровщини можуть скористатися сайтом Yasno. Там необхідно вказати свій населений пункт, вулицю, бульвар чи проспект, а також номер будинку.

Ресурс автоматично покаже, до якої групи відключень належить ваш будинок та в які години може бути ймовірне вимкнення світла.

Інформацію про свою групу та час відключення також можна знайти на сайті ДТЕК Дніпровські Електромережі за посиланням.

Львівщина

Щоби дізнатися графіки відключень, які діють на Львівщині, перейдіть за посиланням.

Жителі інших областей, можуть дізнатися свою групу та графік відключення: