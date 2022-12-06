Грудень, 06 в 13:43

Телеканал ICTV до свого 30-річчя разом з dobro.ua та благодійним фондом Солом’янські котики провів всеукраїнський аукціон, а на зібрані кошти придбали для саперів 45 комплектів для розмінування українських територій.

Організували збір допомоги у незвичному форматі – українці донатили з можливістю отримати подарунок від зірок телебачення.

Канал пропонував глядачам взяти участь у розіграші зіркових лотів.

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Розігрували квитки на концерт Дизель шоу, щасливу вишиванку Олександри Кучеренко, що принесла Міс Україна зустріч з майбутнім чоловіком, легендарні марки з підписом Стаса Боклана, онлайн-зустріч з ведучим шоу Холостяк Григорієм Решетніком.

Підтримали аукціон також ведучі ICTV Олена Фроляк, Андрій Ковальський, Оксана Соколова, Костянтин Стогній, Оксана Гутцайт і навіть міністр оборони Олексій Резніков.

У кожному комплекті для саперів зібрано всі необхідні інструменти для розмінування: заточені саперні лопатки, щупи, парахор, саперні кішки тощо.

БФ Солом’янські котики передали допомогу саперам Державної служби транспорту, Національної поліції, ЗСУ та ДСНС.

– Настав такий час, коли ми не можемо думати, що сьогодні допомагаємо армії, завтра – працюємо на відбудову, післязавтра – допомагаємо волонтерам, а потім – саперам. Треба все робити паралельно. Треба думати, що настане мир – а він точно настане – і нам захочеться піти в ліс, далі, ніж йде дорога. А все це буде заміновано, – каже Олена Фроляк.

45 комплектів для розмінування: ICTV передав саперам допомогу, зібрану на аукціоні / 4 фотографии

За оцінками Держслужби з надзвичайних ситуацій, 185 тис. кв. км усіяні залишками російських ракет і снарядів, які можуть здетонувати будь-якої миті.

Така статистика ставить нас в один ряд із найбільш замінованими країнами світу. Щоб їх знешкодити, нам знадобиться близько 10 років, але разом це можна зробити набагато швидше.

Нещодавно ведучий Надзвичайних новин на ICTV Костянтин Стогній разом із небайдужими українцями передав медикам звільненої Херсонщини реанімаційне авто.

Фото: ICTV