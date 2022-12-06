Грудень, 06 в 15:12

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сподівається на проведення зустрічі у межах фінансового Рамштайну у першому кварталі 2023 року.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Молдови Наталією Гавріліце.

— Щодо фінансового Рамштайну – де-факто робота вже йде на рівні Єврокомісії та на рівні фінансових організацій та G7, – сказав він.

Прем’єр зазначив, що наступного тижня у Франції відбудеться чергова міжнародна конференція, де розглядатимуть питання енергетичної та фінансової безпеки, а також питання військової та ядерної безпеки.

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— Якщо ви очікуєте, що це буде формалізовано в круглий стіл, то так – буде. Високий політичний рівень передбачається. Сподіваюся, що ми бачитимемо його вже протягом першого кварталу наступного року, – сказав прем’єр.

За словами Шмигаля, усі робочі групи, які сьогодні працюють, будуть не рідше ніж раз на квартал презентувати політичні досягнення та політичні домовленості фінансового Рамштайну.

Восени президент Володимир Зеленський запропонував міжнародній спільноті створити формат фінансової підтримки України за прикладом формату Рамштайн.