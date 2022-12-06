Грудень, 06 в 12:38

Зранку 5 грудня 2022 року стало відомо про вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі (Саратовська область РФ). Саме звідти злітають російські бомбардувальники, які запускають ракети по території України.

Ймовірно, удару по аеродрому в Енгельсі було завдано радянським БпЛА Ту-141 Стриж, який міг безперешкодно подолати майже 650 км над територією РФ.

Що відомо про безпілотник Ту-141 Стриж та про його технічні характеристики, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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БпЛА Ту-141 Стриж: що відомо

Це багаторазовий радянський оперативно-тактичний розвідувальний безпілотник розробки Конструкторського бюро ім. Туполєва, входив до складу комплексу ВР-2 Стриж.

Комплекс випускався на Харківському авіазаводі та перебував на озброєнні ВПС ЗС СРСР з 1979-го до 1989 року.

Безпілотник Ту-141 призначений для ведення розвідки на глибину в кілька сотень кілометрів (до 400 км) від лінії фронту на трансзвукових швидкостях.

Літальний апарат оснащений засобами фото- та інфрачервоної розвідки. Ця особливість дає змогу використовувати його за будь-яких погодних умов та у будь-який час доби.

За своїми характеристиками БпЛА Ту-141 Стриж має доволі непогані можливості з подолання ППО противника за рахунок своєї швидкості та можливості використання на малих та великих висотах.

Ці безпілотники дуже важко збити ППО, крім того, вони не виходять в ефір та не передають ніякої інформації.

Фотографування відбувається в закритому режимі, а після повернення Ту-141 в задане місце, оператор знімає фотострічку та передає її в центр обробки інформації.

Посадка Ту-141 здійснювалася за допомогою парашутної системи, що розташована у хвостовій частині апарата.

Цікаво, що після початку вторгнення РФ в Україну навесні 2014 року Міністерство оборони України ухвалило рішення щодо підвищення ефективності ведення авіарозвідки та дослідно-конструкторських робіт із модернізації безпілотних літальних апаратів Стриж, що залишилися в наявності.

Цей безпілотник здатний розвивати швидкість понад 1 000 км\год та діяти в радіусі до 1 000 км. Вага апарата – понад 5 300 кг.

Технічні характеристики

Довжина: 14,33 м

Розмах крил: 3,88 м

Повна вага: 5 370 кг

Максимальна швидкість: 1 110 км/год

Крейсерська швидкість: 1 000 км/год

Дальність польоту: 1 000 км

Висота польоту (максимальна): 6 000 м

Час польоту: 54 хв

Фото: ПС ЗСУ