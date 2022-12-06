Грудень, 06 в 9:08

У День Збройних сил України, який відзначають 6 грудня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав підлеглих з професійним святом.

У привітанні він передусім згадав усіх, хто загинув за роки збройного протистояння з РФ.

– Ці думки крають моє серце як головнокомандувача і як батька, чоловіка та сина. Вони змушують повсякчас озиратися на пройдений нами шлях довжиною в майже 9 років. Це шлях воїнів, шлях людей, які мають сміливість і гідність обрати свободу. Він залитий кровʼю, сповнений страждань і болю. Але саме він веде нас уперед, щоб помститися і перемогти. Не залишає місця для страху чи зневіри, – сказав він.

Залужний наголосив, що гордий боротися за свободу поряд з найкращими українськими воїнами:

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– Міцніші за сталь, запекліші за вогонь, сильніші за будь-яку стихію! Серця українських воїнів бʼються в унісон із серцями мільйонів співгромадян і всіх волелюбних людей світу. Дорогі солдати, сержанти й офіцери, працівники і ветерани Збройних сил! Я гордий служити своїй державі пліч-о-пліч з вами. Гордий бути вашим головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу Перемогу! – підсумував головнокомандувач.

Факти ICTV підготували привітання з Днем Збройних сил України 2022 у листівках.

Фото: ЗСУ