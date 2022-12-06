Грудень, 06 в 13:15

В Україні вчергове оновили перелік громад, на підставі якого внутрішні переселенці отримують допомогу від держави. Йдеться про громади, розташовані в зонах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та в оточенні військ РФ.

Про це поінформували в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У відомстві нагадали, що цей перелік не є фіксованим і періодично актуалізується.

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Наразі до оновленого переліку увійшла 331 територіальна громада в 9 областях України. Це на шість громад більше, ніж було станом на кінець листопада (тоді йшлося про 325 громад).

Це територіальні громади: Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (64), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (19) та Чернігівської (4) областей.

У Запорізькій області до списку додалися дві громади: Вільнянська міська територіальна громада та Петро-Михайлівська сільська територіальна громада.

У Херсонській області додалися чотири громади в Бериславському районі: Високопільська селищна, Кочубеївська сільська, Нововоронцовська селищна та Новоолександрівська сільська територіальні громади.

Усі внутрішньо переміщені особи (ВПО) з цих громад гарантовано отримають щомісячну грошову допомогу на проживання в розмірі:

3 тис. грн – для осіб з інвалідністю та дітей;

2 тис. грн – для усіх інших.

Перелік громад формується за погодженням з Міністерством оборони України, а також на підставі пропозицій обласних і Київської міської військових адміністрацій.

При визначенні громад, які можуть увійти до переліку, враховуються три ключові критерії: вони мають перебувати на територіях, які є тимчасово окупованими; на територіях, котрі зараз заблоковані чи перебувають в оточенні; на територіях, де тривають активні бойові дії.

– Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію, – порадили в міністерстві.

Як відомо, допомога від держави для внутрішньо переміщених осіб нараховується тричі на місяць. Кожен переселенець може отримати виплату один раз на місяць.