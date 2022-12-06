Як знятися з обліку ВПО – інструкція

Грудень, 06 в 7:39

Кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні перевищила 8 млн людей. Такі результати оприлюднила Міжнародна організація з міграції.

Проте статус внутрішньо переміщеної особи можна не лише набути, а й скасувати. Як знятися з обліку ВПО – дізнавалися Факти ICTV.

Куди звертатися

На сайті Державних послуг повна назва цієї процедури зазначається як Прийняття рішення про скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за заявою внутрішньо переміщеної особи.

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Однією з підстав для скасування дії довідки ВПО та внесення відомостей про це в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб є заява ВПО про відмову від довідки.

Тож щоби знятися з обліку ВПО, необхідно звернутися з відповідною заявою в: