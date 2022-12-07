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Факти / Україна / Суспільство

Бійці Нацгвардії збили крилату ракету зі стрілецької зброї та кулеметів

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Бійці Нацгвардії збили крилату ракету зі стрілецької зброї та кулеметів

Бійці Національної гвардії України збили крилату ракету зі стрілецької зброї під час масованого ракетного обстрілу Росією території України у понеділок, 5 грудня.

— Мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади збила крилату ракету Х-101, не давши їй досягти своєї цілі, – повідомили у Нацгвардії.

Вразити ракету, яка йшла на низькій висоті, вдалося з крупнокаліберних кулеметів і обстрілом із автоматів.

Зазначається, що вогневі розрахунки Нацгвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе.

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— У поєднанні з ефективною роботою підрозділів ППО, це дає змогу збільшувати результат збиття повітряних цілей, і тим самим зберегти об’єкти інфраструктури та життя наших громадян, – додали в НГУ.

збита ракета нацгвардійцями

Фото: НГУ

Росія завдала чергового масованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України у понеділок, 5 грудня. У Повітряних силах повідомили, що загалом окупанти випустили понад 70 ракет, з яких вдалося збити більше 60.

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Під час атаки 5 грудня Росія випустила по Україні ракет на $400-500 млн – Forbes

Фото: НГУ

Джерело: Нацгвардія
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