Бійці Нацгвардії збили крилату ракету зі стрілецької зброї та кулеметів

Грудень, 07 в 16:34

Бійці Національної гвардії України збили крилату ракету зі стрілецької зброї під час масованого ракетного обстрілу Росією території України у понеділок, 5 грудня.

— Мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади збила крилату ракету Х-101, не давши їй досягти своєї цілі, – повідомили у Нацгвардії.

Вразити ракету, яка йшла на низькій висоті, вдалося з крупнокаліберних кулеметів і обстрілом із автоматів.

Зазначається, що вогневі розрахунки Нацгвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе.

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— У поєднанні з ефективною роботою підрозділів ППО, це дає змогу збільшувати результат збиття повітряних цілей, і тим самим зберегти об’єкти інфраструктури та життя наших громадян, – додали в НГУ.

Росія завдала чергового масованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України у понеділок, 5 грудня. У Повітряних силах повідомили, що загалом окупанти випустили понад 70 ракет, з яких вдалося збити більше 60.

Фото: НГУ