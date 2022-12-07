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Факти / Україна / Суспільство

Захищено: Були готові робити косметику міксером: як бренд Vesna втримався на плаву під час війни та чим допомагає ЗСУ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
бренд Vesna

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