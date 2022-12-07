Факти / Україна / Суспільство Грудень, 07 в 7:52 Захищено: Були готові робити косметику міксером: як бренд Vesna втримався на плаву під час війни та чим допомагає ЗСУ Валентина Чорна, редакторка стрічки Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче: Пароль: Зараз дивляться Теги: бізнес в Україні, Війна в Україні, косметика Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!