Грудень, 07 в 12:37

В Україні триває відновлення енергосистеми після ракетної атаки. На атомних станціях триває процес завантаження блоків, які відключали через пошкодження електромереж.

Про це повідомляє Укренерго.

У компанії наголошують, що ситуація на Сході країни доволі складна, адже вчора ввечері окупанти повторно обстріляли одразу кілька об’єктів енергетичної інфраструктури. При цьому температура в регіоні впала до -17°C.

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Наразі тривають цілодобові аварійно-ремонтні роботи.

Також ліквідовують наслідки ракетної атаки в Київській та Одеській областях, налагоджують електропостачання регіонів за резервними схемами.

– В енергосистемі все ще зберігається суттєвий дефіцит, всім обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень, – наголосили в Укренерго.

Такий крок є вимушеним для збереження балансу в енергосистемі.

Залежно від того, як буде відновлюватись виробництво електроенергії, ліміти на її споживання теж будуть змінюватись.

Нагадаємо, що напередодні російські окупанти двічі обстріляли підприємство ДТЕК, яке раніше неодноразово потрапляло під ракетні обстріли.