Де попрацювати у Львові під час відключення світла: пʼять коворкінгів
Ворог пошкодив значну частину енергетичної інфраструктури України. Як результат – тривалі відключення світла не дають змоги українцям повноцінно працювати вдома.
Хорошою альтернативою домашньому кабінету можуть стати коворкінги, які останнім часом набирають шаленої популярності.
Де попрацювати у Львові під час відключення світла – дізнавалися Факти ICTV.
Список львівських коворкінгів
W-WorkSpace Coworking
Адреса: Львів, просп. Чорновола, 103
Ціни:
- Денний абонемент в OpenSpace – $10
- Місячний абонемент в OpenSpace – $125
- Місячний абонемент в Workroom (закріплене робоче місце) – $140
- Власний офіс (4 робочих місця), на місяць – $700
W-WorkSpace Coworking – це максимально сучасний та комфортний, затишний та ергономічний простір, де ваша робота приноситиме більше результатів та задоволення.
Простір має генератори, тому ви сміливо можете йти працювати до них у разі відключення світла.
Коворкінг надає відвідувачам зручну організацію робочого простору, можливість працювати як індивідуально, так і цілою командою.
–Це місце нових знайомств та зустрічей, а також релаксу та активного відпочинку. Гарантуємо комфортне робоче місце, привітну атмосферу та весело проведений час у ігровій зоні, – зазначають у закладі.
W-WorkSpace має 7 кімнат, 8 переговорних, 77 місць у відкритому просторі та ділиться на кілька зон:
- Приватні Workrooms
- Open space
- Meeting та Skype rooms
- Lounge та Dining zone
UStart
Адреса: Львів, вул. Шевченка, 111А
Ціни:
- Незакріплене робоче місце в open space – 3 000 грн/міс, 350 грн/день, 100 грн/год.
- Закріплене місце в open space – 3 600 грн/міс.
- Приватний офіс для команди – 3 900 грн/міс (за одну особу).
UStart розташований у сучасному бізнес-центрі Legenda Class та оточений різноманітною інфраструктурою. Після робочого дня ви завжди зможете відвідати кафе та ресторани на будь-який смак, які розташовані у самому бізнес-центрі.
Тут є усе для вашого комфорту та безпеки:
- зручні столи;
- ергономічні офісні крісла;
- високошвидкісний інтернет;
- вентиляція та кондиціонування;
- охорона 24/7;
- відеоспостереження;
- доступ до коворкінгу з 08:00 до 20:00;
- доступ до користування кухнею та багато іншого.
Забронювати місце та дізнатися усі деталі можна на сайті коворкінгу.
Coworking Futura
Адреса: Львів, вул. Кульпарківська, 200-А.
Ціни: закріплене робоче місце у великому спільному офісі вартує 170$/місяць, якщо хочете спокійно попрацювати один день, доведеться віддати 20$.
Coworking Futura – ідеальний робочий простір на 3 000 м², який має безліч кабінетів, лаунж-зону, Open Space, 10 переговорних кімнат, скайпруми, конференц-зал та офісні приміщення для команд до 80 осіб.
Якщо не хочете працювати, у коворкінгу є кілька безкоштовних сервісів:
- заняття з йоги;
- фітнес;
- happy hour;
- карта лояльності та багато іншого.
Коворкінг має генератори, які забезпечують безперебійне світло та інтернет.
Territory Coworking
Адреса: Львів, вул. Княгині Ольги, 114
Ціни:
- Разовий вхід – 100 грн/год, 250 грн/день.
- Абонемент – 2 600 грн/місяць, 850 грн/тиждень, 1 650 грн/10 відвідувань.
Також у коворкінгу можна орендувати Skype-кімнати чи велику залу для переговорів. Вартуватиме це від 150 до 500 грн/год.
Територія Коворкінгу – це комфортне місце для проведення ділових зустрічей, майстер-класів, презентацій, тренінгів, конференцій, воркшопів та семінарів. Щоби потрапити у простір варто попередньо забронювати місце.
KONTORA Light. Coworking та KONTORA. Coworking & Offices
Адреса Light: вул. Шпитальна (11-240 м до Львівської Опери).
Адреса Vertical City Coworking: пл. Євгена Петрушевича
Тарифи на коворкінги:
- HOT DESK (вільне робоче місце) – € 18/день, €180/місяць.
- DEDICATED DESK (закріплене робоче місце) – € 230/місяць.
- TEAM ROOM (місце для команди) – €340/місяць.
Light (Flat one-level coworking) – однорівневий коворкінг на вершині нового торгово-офісного центру в самому серці Львова. Усе поруч – світлий лаунж та open-space офіс, кімнати для команд та переговорів, простора тераса та дах із мальовничим видом на місто.
Vertical City Coworking – офіси преміум-класу на другому поверсі, кімнати для команд та переговорів на третьому, а ще – просторий open-space на четвертому та затишний Sky-лаунж на пʼятому.
У радіусі 100 метрів від коворкінгу є супермаркет, кав’ярні, ресторани, крамниці, паркінг, спортзал, тенісні корти, готель.
Обидва простори KONTORA мають генератори, тому можна не хвилюватись, що зникне інтернет чи світло.