Де попрацювати у Львові під час відключення світла: пʼять коворкінгів

Грудень, 08 в 7:10

Ворог пошкодив значну частину енергетичної інфраструктури України. Як результат – тривалі відключення світла не дають змоги українцям повноцінно працювати вдома.

Хорошою альтернативою домашньому кабінету можуть стати коворкінги, які останнім часом набирають шаленої популярності.

Де попрацювати у Львові під час відключення світла – дізнавалися Факти ICTV.

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Список львівських коворкінгів

Адреса: Львів, просп. Чорновола, 103

Ціни:

Денний абонемент в OpenSpace – $10

Місячний абонемент в OpenSpace – $125

Місячний абонемент в Workroom (закріплене робоче місце) – $140

Власний офіс (4 робочих місця), на місяць – $700

W-WorkSpace Coworking – це максимально сучасний та комфортний, затишний та ергономічний простір, де ваша робота приноситиме більше результатів та задоволення.

Простір має генератори, тому ви сміливо можете йти працювати до них у разі відключення світла.

Коворкінг надає відвідувачам зручну організацію робочого простору, можливість працювати як індивідуально, так і цілою командою.

–Це місце нових знайомств та зустрічей, а також релаксу та активного відпочинку. Гарантуємо комфортне робоче місце, привітну атмосферу та весело проведений час у ігровій зоні, – зазначають у закладі.

W-WorkSpace має 7 кімнат, 8 переговорних, 77 місць у відкритому просторі та ділиться на кілька зон:

Приватні Workrooms

Open space

Meeting та Skype rooms

Lounge та Dining zone

Адреса: Львів, вул. Шевченка, 111А

Ціни:

Незакріплене робоче місце в open space – 3 000 грн/міс, 350 грн/день, 100 грн/год .

. Закріплене місце в open space – 3 600 грн/міс .

. Приватний офіс для команди – 3 900 грн/міс (за одну особу).

UStart розташований у сучасному бізнес-центрі Legenda Class та оточений різноманітною інфраструктурою. Після робочого дня ви завжди зможете відвідати кафе та ресторани на будь-який смак, які розташовані у самому бізнес-центрі.

Тут є усе для вашого комфорту та безпеки:

зручні столи;

ергономічні офісні крісла;

високошвидкісний інтернет;

вентиляція та кондиціонування;

охорона 24/7;

відеоспостереження;

доступ до коворкінгу з 08:00 до 20:00;

доступ до користування кухнею та багато іншого.

Забронювати місце та дізнатися усі деталі можна на сайті коворкінгу.

Адреса: Львів, вул. Кульпарківська, 200-А.

Ціни: закріплене робоче місце у великому спільному офісі вартує 170$/місяць, якщо хочете спокійно попрацювати один день, доведеться віддати 20$.

Coworking Futura – ідеальний робочий простір на 3 000 м², який має безліч кабінетів, лаунж-зону, Open Space, 10 переговорних кімнат, скайпруми, конференц-зал та офісні приміщення для команд до 80 осіб.

Якщо не хочете працювати, у коворкінгу є кілька безкоштовних сервісів:

заняття з йоги;

фітнес;

happy hour;

карта лояльності та багато іншого.

Коворкінг має генератори, які забезпечують безперебійне світло та інтернет.

Адреса: Львів, вул. Княгині Ольги, 114

Ціни:

Разовий вхід – 100 грн/год, 250 грн/день .

. Абонемент – 2 600 грн/місяць, 850 грн/тиждень, 1 650 грн/10 відвідувань.

Також у коворкінгу можна орендувати Skype-кімнати чи велику залу для переговорів. Вартуватиме це від 150 до 500 грн/год.

Територія Коворкінгу – це комфортне місце для проведення ділових зустрічей, майстер-класів, презентацій, тренінгів, конференцій, воркшопів та семінарів. Щоби потрапити у простір варто попередньо забронювати місце.

Адреса Light: вул. Шпитальна (11-240 м до Львівської Опери).

Адреса Vertical City Coworking: пл. Євгена Петрушевича

Тарифи на коворкінги:

HOT DESK (вільне робоче місце) – € 18/день, €180/місяць .

. DEDICATED DESK (закріплене робоче місце) – € 230/місяць.

TEAM ROOM (місце для команди) – €340/місяць.

Light (Flat one-level coworking) – однорівневий коворкінг на вершині нового торгово-офісного центру в самому серці Львова. Усе поруч – світлий лаунж та open-space офіс, кімнати для команд та переговорів, простора тераса та дах із мальовничим видом на місто.

Vertical City Coworking – офіси преміум-класу на другому поверсі, кімнати для команд та переговорів на третьому, а ще – просторий open-space на четвертому та затишний Sky-лаунж на пʼятому.

У радіусі 100 метрів від коворкінгу є супермаркет, кав’ярні, ресторани, крамниці, паркінг, спортзал, тенісні корти, готель.