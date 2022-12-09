Це їм Господь підказує: глава УПЦ Онуфрій під час літургії розлив чашу з причастям

Грудень, 09 в 21:47

У Києво-Печерській лаврі, де нещодавно проводили обшуки СБУ та правоохоронці, сьогодні, 9 грудня, відзначали 32-річчя архієрейської хіротонії глави УПЦ МП Онуфрія.

Під час цього дійства стався інцидент, який привернув увагу духовенства та прихожан у храмі.

Митрополитові Пітиримові (Миколаївському) стало зле, від похитнувся і підштовхнув Онуфрія, коли той тримав чашу зі святими дарами. Чаша перевернулася прямо на Онуфрія.

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Розлити таку чашу вважається дуже поганим знаком. На думку релігієзнавця Дмитра Горєвого, це “вже Господь підказує попам РПЦ в Україні, що щось вони роблять не так”.

— Для віруючих людей це дуже потужний та серйозний знак. Фактично головний московський піп в Україні стояв у Крові Господній, що вкрай символічно. Зазвичай біляцерковне передання трактує це як відвернення Бога від людини, полишення благодаті і все таке інше, – пише Горєвой.

Журналістка Соня Кошкіна написала, що через цей інцидент народ та сам Онуфрій були шоковані.

— Розлити чашу з кровʼю Христа – нічого гіршого бути не може. Та ще й в такий день. От що про пролиття Святої Крові говорить нам Служебнік: необхідно бути дуже уважним до себе, коли це станеться за якоїсь недбалості, і старанно плакати заради цього, – пише журналістка.

Вона також нагадала ще один знаковий випадок: рівно за сорок днів до великої війни, 14 січня, з Софії впав хрест.

Сьогодні стало відомо, що комітет Ради із питань гуманітарної політики рекомендував парламенту підтримати законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій, який по суті означатиме заборону УПЦ МП.