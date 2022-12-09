Грудень, 09 в 13:11

Григорій Козловський проанонсував різдвяну допомогу для військових, які отримають одні з найкращих безпілотників Посейдон.

Цього разу 45-та окрема артилерійська бригада Збройних сил України отримала від відомого львівського мецената Григорія Козловського зимові шини до вантажних автомобілів, свердлильний верстат, обладнання верхолаза та гідравлічний прес.

– Раніше такі колеса постачали з Білорусі, яка зараз є ворожою до нас. З ним торгівля зараз з відомих причин неможлива. Вдячні, що ви знайшли ці колеса, тому що потреба велика в них. Також дуже важливим для нас є гідравлічний прес, тому що ми будемо запускати ремонтну майстерню, – зазначив молодший сержант, начальник складу автомобільної служби 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ Роман Устрицький.

Устрицький додав, що вони мають з минулої партії допомоги шиномонтаж та шино-балансувальний стенд, тому зараз матимуть повноцінний сервісний центр для обслуговування військової техніки.

Зараз дивляться

За словами Устрицького, військові надзвичайно цінують таку допомогу, оскільки ці речі є дуже необхідними для них, а в наш час кожна допомога є дуже важливою. Тому в 45-й окремій артилерійській бригаді ЗСУ дуже вдячні за таке сприяння.

Григорій Козловський також зазначив, що він постійно спілкується з Маркіяном Лопачаком, який є головним координатором щодо проблем, які потрібно закривати в 45-ій бригаді.

– На сьогоднішній день, проблема номер один – колеса до вантажівок, тому що є великий розхід, зокрема, через осколки. Навіть не міг подумати, що в Україні фактично немає таких коліс. Ми знайшли вже 40 комплектів, 20 є тут, ще 20 доїжджає. Є проблеми з шиномотажем. Тож підготували свердлильний апарат, який необхідний якраз для шиномонтажу. Футбольний клуб Рух налаштований націоналістично, це бандерівський, по-справжньому львівський, галицький клуб. Ми всі заточені на перемогу та на допомогу нашим славним воїнам. Запах цієї перемоги вже відчутний. І жодні блекаути чи обстріли нас не злякають, – каже Григорій Козловський.

Григорій Козловський також проанонсував, що зараз для військових готується різдвяний подарунок у вигляді безпілотників Посейдон.

БпЛА Посейдон – це розвідувальні безпілотні літальні апарати, які оснащені двома камерами зі 40-кратним зумом, що дозволяє вести спостереження з великої висоти та служать очима для артилерійських підрозділів ЗСУ.

Експерти називають Посейдони одними з найвищих технічних і високотехнологічних безпілотників у своєму класі. Вони не залишають теплового сліду, тому невидимі для радарів і тепловізорів, а також добре захищені від екстремальних умов і перешкод.

Опинившись під впливом засобів радіоелектронної боротьби росіян, Посейдон продовжує летіти в заданому напрямку та передавати відеосигнал, тоді як інші БпЛА простіше глушаться.