Грудень, 09 в 20:26

Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі – Бахмут, Соледар, Мар’їнка, Кремінна. Про це повідомив президент України у вечірньому зверненні у п’ятницю, 9 грудня.

— На землі цих районів вже давно не залишилось живого місця – не ушкодженого снарядами і вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут – ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни.

Він також подякував усім українським героям, солдатам і командирам, які тримають фронт на цих напрямках.

Президент розповів, що сьогодні у Києві відбулася конференція, яка продовжила лінію заходів у нашій країні та у Європі заради притягнення Росії до відповідальності й пошуку форматів звільнення наших людей з полону.

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Зеленський повідомив, що поспілкувався телефоном з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Обговорили результати візиту першої леді України в Лондон та її виступ у британському парламенті.

— Від імені нашої держави Олена запропонувала Сполученому Королівству проявити лідерство саме в питанні про справедливість – у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Це один із пунктів української формули миру, і для мене дуже важливо бачити зараз у міжнародній комунікації, що глобальні лідери справді почули українські мирні пропозиції, – сказав президент.

Глава держави нагадав, що формула миру – це десять пунктів: від ядерної безпеки до відновлення територіальної цілісності нашої держави, від енергетичної безпеки до повернення всіх військовополонених і депортованих, яких утримують на території Росії.

— Це зараз одне з ключових завдань для нашої держави – залучити світ до конкретної реалізації пунктів формули миру. Ми маємо повернути український прапор в усі міста й громади України та забезпечити реальну відповідальність держави-терориста за цю війну.

Під час Міжнародного форуму в Стамбулі Зеленський розповів, що зосередився на продовольчій безпеці – експортна зернова ініціатива та ініціатива Grain from Ukraine – Зерно з України.