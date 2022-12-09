Грудень, 09 в 8:27

У пʼятницю, 9 грудня, у Києві продовжуються екстрені відключення електроенергії, які запровадили через чергову масовану атаку РФ на об’єкти критичної інфраструктури.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький повідомив, що за відсутності нових обстрілів зможемо повернутися до стабілізаційних графіків вже цього тижня.

Щоб дізнатися, чи є зараз за вашою адресою аварійні або планові відключення та ознайомитися з графіком стабілізаційних відключень – почніть вводити адресу українською мовою.

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Згідно з розкладом, опублікованим на сайті Yasno, світло мають вимикати в середньому на 8-12 годин. Щодня 2-3 відключення по 3-4 години.

Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хвилин.

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Графік відключення світла у Києві для групи 1



Графік відключення світла у Києві для групи 2

Графік відключення світла у Києві для групи 3

Українців також просять економити електроенергію та вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.