Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

У Києві продовжуються екстрені відключення світла

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Світло
Фото: Pexels

У пʼятницю, 9 грудня, у Києві продовжуються екстрені відключення електроенергії, які запровадили через чергову масовану атаку РФ на об’єкти критичної інфраструктури.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький повідомив, що за відсутності нових обстрілів зможемо повернутися до стабілізаційних графіків вже цього тижня.

Щоб дізнатися, чи є зараз за вашою адресою аварійні або планові відключення та ознайомитися з графіком стабілізаційних відключень – почніть вводити адресу українською мовою.

Зараз дивляться

Згідно з розкладом, опублікованим на сайті Yasno, світло мають вимикати в середньому на 8-12 годин. Щодня 2-3 відключення по 3-4 години.

Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хвилин.

Читайте: Як зарядити телефон без світла – п’ять дієвих способів

Графік відключення світла у Києві для групи 1

Відключення світла 1 група
Графік відключення світла у Києві для групи 2

Відключення світла 2 група

Графік відключення світла у Києві для групи 3

Відключення світла 3 група

Українців також просять економити електроенергію та вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.

Читайте
Як підготуватися до тотального блекауту: лайфхаки з виживання у квартирі без світла і тепла
Читайте
Зв’язок в умовах війни: як працюватиме мобільна мережа без електрики

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка