Грудень, 10 в 19:39

Олег з Рубіжного. На початку війни помер батько і він ховав його під обстрілами, коли на кладовищі вибухами вивертало сосни з корінням.

А потім настав той роковий день, коли прилетіло до них. Рятувальників до їхнього будинку направила сусідка. Вона вказала місце, де можуть бути люди.

Олега витягли з-під завалів з покаліченою рукою. І одразу ж вивезли на евакопотязі разом з хворою мамою до Івано-Франківська. Там їх уже зустріли волонтери і лікарі, одну з них звали Оксана.

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Мама теж була дуже слаба, і розуміючи, що вона може померти будь-якої хвилини, розпочала розмову, яка була вже між ними аж 14 років тому – про те, що Олег прийомний син. І вперше за усі роки назвала справжнє ім’я його біологічної матері. Ім’я вона написала на Молитвослові, який загубився у потязі. А мама невдовзі померла.

В Івано-Франковську Олегу врятували руку, яка уся була розтрощена. Рука для нього – все, адже він кондитер і викладач, отже тепер він може повернутися до професії.

Наразі Олег хоче знайти всіх, хто допомагав йому і його матері: сусідку з Рубіжного, яка врятувала їх, лікарку Оксану, яка врятувала йому руку та Молитвослов, що загубився у потязі. Бо там же дані рідної матері. Він хоче її знайти.

Чи зможе він отримати відповіді на свої запити, дивіться 11 грудня на телеканалі СТБ в 18.50 в програмі ДНК Свої.