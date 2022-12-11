Зеленський розповів, в яких областях найбільший дефіцит енергетики

Грудень, 10 в 22:19

В енергосистемі зараз зберігається значний дефіцит і вона ще далека від нормального стану. Про це у вечірньому відеозверненні 10 грудня сказав президент Володимир Зеленський.

Він наголосив, що зараз дуже складна ситуація на Одещині, де після нічного удару іранськими дронами Одеса та область залишилися без електрики.

— Загалом російські терористи використали проти Одещини 15 Shahed-136. Лише за одну ніч на суботу. Ось це і є справжнє ставлення Росії до Одеси, ставлення одеситів – свідоме знущання, свідоме намагання принести в місто катастрофу. Нашим захисникам неба вдалося збити десять дронів із 15. Молодці, – сказав глава держави.

Загалом у різних областях тривають як аварійні, так і стабілізаційні відключення. Через те, що в системі зберігається значний дефіцит є графіки відключень.

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Найбільше – у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській, Закарпатській, Житомирській, Хмельницькій областях та в місті Києві.

— Треба розуміти: навіть якщо немає масованих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем. Майже щодня у різних регіонах є обстріли, є ракетні атаки, атаки дронами. Майже щодня бувають влучання в енергооб’єкти. Через втрати в системі доводиться зменшувати ліміти всім у системі.

Зеленський також повідомив про новий пакет підтримки від Норвегії обсягом $100 млн на відновлення нашої енергосистеми після російських ударів. Він подякував за це рішенням норвежцям та уряду країни. Та нагадав, що сьогодні у норвезькій столиці Осло відбулася щорічна церемонія вручення Нобелівської премії миру.

Цього року на церемонії вперше прозвучала мова України завдяки Центру громадянських свобод та його очільниці Олександрі Матвійчук, які стали лауреатами премії миру. Президент привітав Матвійчук, її колег та всіх українських правозахисників із таким визнанням.